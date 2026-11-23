Stingl wurde am 28. Oktober 1948 in Wien geboren. Der nunmehrige Träger des "Großen Preises des Studienfonds" wurde 1973 "sub auspiciis praesidentis" zum Doktor der Medizin promoviert. Nach Forschungsaufenthalten in den USA kehrte er wieder nach Österreich zurück, wo er sich u.a. schon in den frühen 1980er Jahren um die Behandlung erster AIDS-Fälle und um die Aufklärung der immunologischen Mechanismen von HIV verdient machte. Die Liste an Stingls Publikationen ist mehr als 400 Veröffentlichungen lang. Von 2011 bis 2013 war der langjährige Professor an der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Mit dem Würdigungspreis in der Sparte "Naturwissenschaften/Medizin" wurde der Leiter des Institutes für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien, Helmut Habersack, bedacht. Seit Mitte 2023 betreibt die Boku unter seiner Leitung am Brigittenauer Sporn ein Wasserbaulabor, das maßstabs- und naturgetreu Gewässer- und Strömungsexperimente mit Durchflüssen von 10.000 Liter pro Sekunde ohne Pumpen erlaubt. Habersack verbindet in seiner Tätigkeit u.a. Wasserbau mit Themen wie Flussmorphologie, Sedimenttransport bis hin zur Ökologie.

In der Kategorie "Geistes- und Sozialwissenschaften/Rechtswissenschaften" nahm Oliver Jens Schmitt vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Uni Wien die Auszeichnung entgegen. Der Professor für Geschichte Südosteuropas wurde am 15. Februar 1973 in Basel geboren und kam über Aufenthalte in Deutschland im Jahr 2005 als Professor an die Uni Wien. Zwischen 2017 und 2022 war er Mitglied des ÖAW-Präsidiums. An der Akademie leitet er den Bereich Balkanforschung am Institut für die Geschichte der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes. Schmitt verbindet zahlreiche Forschungsfelder und ist auch in den Medien mit seinen Einschätzungen zur Geschichte und Gegenwart des östlichen Europas ein gefragter Experte.

Die in Wien geborene und im deutschen Bochum aufgewachsene Journalistin Lena Yadlapalli erhielt den Innitzer-Würdigungspreis für "Wissenschaftlich fundierte Publizistik". Sie leitet seit dem Jahr 2023 das Wissenschaftsressort der APA und zeichnet auch für die Onlineplattform "APA-Science" verantwortlich. Yadlapalli war zuvor u.a. auch beim ORF (science.ORF.at), dem "Universum Magazin" sowie an der Uni Wien tätig.

Der nach Kardinal Theodor Innitzer (1875-1955) benannte Wissenschaftspreis ist eine der angesehensten Auszeichnungen dieser Art in Österreich. Er wird seit 1962 von der Erzdiözese Wien verliehen und vom Wissenschaftsministerium, mehreren Bundesländern sowie von Banken, Versicherungen und der Wirtschaftskammer unterstützt.

(S E R V I C E - www.kardinal-innitzer-fonds.at )