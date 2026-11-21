Die Pressestelle der Wiener Polizei konnte am Samstag den Verdacht gegen den Burschen vorerst nicht bestätigen. Auch von der Sprecherin der Magistratsabteilung 11 (Kinder- und Jugendhilfe), Ingrid Pöschmann, gab es keine Bestätigung, dass der Betreute aus der Auszeit-WG verdächtigt wird.

Bei dem zweiten Überfall soll der jugendliche Räuber am 9. November hinter das Verkaufspult getreten und die 65-jährige Mitarbeiterin zu Boden gestoßen haben. Danach nahm er die mit Bargeld gefüllte Kassa an sich und floh mit einem höheren dreistelligen Eurobetrag. Die Frau wurde mit Verdacht auf Prellungen an den Oberschenkeln in ein Spital gebracht.

Der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann übte am Samstag Kritik: "Wenn Karner jetzt markige Sprüche klopft, ist das reine Heuchelei." Der Innenminister und seine ÖVP-Parteikollegen hätten im Parlament gegen freiheitliche Initiativen zur Herabsetzung der Strafmündigkeit gestimmt. "Im Hohen Haus die schützende Hand über kriminelle Banden halten und draußen den starken Sheriff mimen - dieses billige Schauspiel kauft der ÖVP niemand mehr ab", so Darmann.

ÖVP-Wien-Landesparteiobmann Markus Figl und sein Sicherheitssprecher Hannes Taborsky bezeichneten den Fall als ein weiteres alarmierendes Beispiel für das Versagen der bisherigen Maßnahmen. "NEOS-Stadträtin Emmerling scheitert mit ihrem bisherigen Konzept der Auszeit-WG. Wenn ein Jugendlicher trotz dieser Einrichtung mehrmals schwere Straftaten begeht, dann ist das ein klares Alarmsignal." SPÖ und NEOS müssten endlich den Weg für eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf zwölf Jahre freimachen. "Es kann nicht sein, dass unser Rechtsstaat bei 13-jährigen Intensivtätern an seine Grenzen stößt", so Figl und Taborsky.