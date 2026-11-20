Der ESA-Wissenschaftsprogrammausschuss hat "Plasma Observatory" als die nächste "Medium-Size-Mission" ausgewählt. Auch zur großen Freude in Graz, denn das IWF ist im wissenschaftlichen Kernteam vertreten und baut 14 Magnetometer und Bordcomputer für die geplanten sieben Satelliten, die künftig die Plasmaprozesse im erdnahen Raum untersuchen sollen, wie das Institut in einer Aussendung mitteilte. Voraussichtlicher Starttermin sei 2038.

Plasma, ein Gemisch aus elektrisch geladenen Teilchen, macht 99 Prozent der sichtbaren Materie im Universum aus. Der Energieaustausch innerhalb des Plasmas bestimme, "wie fast alles im Universum funktioniert" und treibe etwa auch Phänomene wie Sonnenstürme an, hieß es seitens der ESA. Die Mission hat zum Ziel, zu untersuchen, wie die Plasma-Teilchen von der Sonne mit der Magnetosphäre - also jener schützenden Schicht, die die Erde umgibt - wechselwirken.

Mit Hilfe der Instrumente auf den Satelliten sollen die Teilchen sowohl lokal als auch großräumig, also das Plasma-Fluid, untersucht werden, um das Wissen über Beschleunigungs- und Aufheizungsprozesse im astrophysikalischen Plasma zu erweitern. Das Grazer IWF trägt die Hauptverantwortung für das "Fluxgate-Magnetometer" und liefert die Datenverarbeitungseinheit für das Instrumentenpaket zur Messung elektromagnetischer Wellen, hieß es.

"Die gleichzeitigen Messungen von Magnet- und elektrischen Feldern sowie Teilchen an sieben Orten werden Aufschluss darüber geben, wie kleine, schnelle Ereignisse mit weitaus größeren Veränderungen in Schlüsselregionen der Magnetosphäre zusammenhängen", wurde ESA-Forscher Matt Taylor in einer Aussendung zitiert: Das ermögliche, sowohl die feinen Details als auch das große Ganze zu sehen und "zu erkennen, wie beides miteinander verbunden ist - damit wird das fehlende Bindeglied zwischen den verschiedenen Maßstäben geschaffen".