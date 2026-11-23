Anel Karisik von der neurologischen Universitätsklinik in Innsbruck und seine Co-Autoren haben die Ergebnisse ihrer Studie vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift "Stroke" veröffentlicht. "Depression, Angstzustände und Erschöpfung sind häufige und beeinträchtigende Langzeitfolgen eines Schlaganfalls. Ob regelmäßige körperliche Aktivität vor dem Schlaganfall und die Ausübung körperlicher Aktivität während der Genesung mit den psychischen Folgen nach dem Schlaganfall zusammenhängen, ist noch nicht vollständig geklärt. Wir untersuchten Zusammenhänge zwischen körperlichen Aktivitätsmustern und psychischen Folgen im ersten Jahr nach einem ischämischen Schlaganfall", schrieben die Wissenschafter in der Zusammenfassung ihrer Arbeit.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung wurden Patienten, die wegen eines ischämischen Schlaganfalls (Blutgerinnsel im Gehirn; Anm.) behandelt und im sogenannten STROKE-CARD-Register erfasst worden waren drei oder zwölf Monate nach der akuten Erkrankung auf Depressionen, Angst- und Erschöpfungszustände untersucht. Gleichzeitig wurde auch die körperliche Aktivität der Betroffenen vor und nach dem Schlaganfall erhoben. Das ergab schließlich Daten von 1.050 Patienten. Sie waren im Mittel 70 Jahre alt, 35 Prozent waren Frauen.

Zunächst wurde eine große Häufigkeit von psychischen Folgeproblemen festgestellt. So litten drei oder zwölf Monate nach dem Schlaganfall 35,3 Prozent der Patienten an Depressionen. 29,9 Prozent hatten Angstzustände. Mehr als die Hälfte, 53,2 Prozent, litten an chronischer Müdigkeit bzw. Erschöpfung.

Waren die Betroffenen aber schon vor und nach dem Schlaganfall körperlich aktiv, stellten sich diese belastenden Symptome viel seltener ein. Die Wissenschafter: "Körperliche Aktivität sowohl vor als auch nach einem Schlaganfall war mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für Depressionen und Müdigkeit sowie mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für Angstzustände verbunden." So halbierte sich in etwa die Häufigkeit von Depressionen und Erschöpfungszuständen. Die Wahrscheinlichkeit von Angststörungen ging um ein Viertel zurück.

So litten beispielsweise nach dem Schlaganfall 46,3 Prozent der Patienten an Depressionen, die zuvor körperlich nicht aktiv gewesen waren. Die zuvor sportlich Engagierten hatten nach dem Insult "nur" zu 26,3 Prozent depressive Symptome. Waren Schlaganfallpatienten auch nach der akuten Erkrankung körperlich aktiv, lag die Häufigkeit von depressiven Zuständen bei 25,1 Prozent. Inaktivität war hingegen mit einer Häufigkeit von Depressionen von 46,1 Prozent verbunden.

Je intensiver die sportlichen Aktivitäten waren, desto seltener traten Depressionen und Erschöpfungszustände auf. Ausdauerbelastungen wirkten sich besonders positiv auf Depressionen und chronische Müdigkeit aus. Krafttraining hingegen führte zu einer geringeren Häufigkeit von Angstzuständen.