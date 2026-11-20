Beide Wissenschafter vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien waren bzw. sind in der Türkei in verschiedenen Rollen in die COP involviert. Es tue sich durchaus etwas, allerdings eher abseits der großen Verhandlungen, so ein Fazit in einem von "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz" organisierten Pressegespräch am Freitagvormittag. Im Plenum habe bisher "turbulentes Wetter" geherrscht, sagte Mechler, der - wie fast schon üblich bei diesen Konferenzen - mit einer Verlängerung Richtung Wochenende rechnet. Sehe man sich an, was einige nun gerne als großen Fortschritt verkaufen wollen, dann frage man sich manchmal: "Was wird eigentlich hier gemacht?" Trotzdem mache es weiter Sinn, die COP abzuhalten, so der Experte.

Ein Punkt, der auf der COP in der Türkei größer diskutiert wird, ist der Ausbau der Elektrifizierung. Dass in der voraussichtlichen Erklärung das Ziel, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit von aktuell 23 auf 35 Prozent bis 2035 zu steigern enthalten ist, sei einer der kleineren positiven Punkte, sagte der ebenso am IIASA tätige Pelz. Auch positiv sei, dass die Sorge vor einer globalen Erwärmung über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es ein Bekenntnis zur Wirkung des Pariser Abkommens von 2015 geben soll und dass man offenbar festhalten möchte, dass ein unmittelbar vor der Tür stehendes "Überschießen" der 1,5-Grad-Marke möglichst klein und kurz gehalten werden muss.

Es fehle aber der absolute Kern der Sache: die Abkehr von fossilen Energieträgern und ein Abbau der Subventionen für diese. Hier würden konkrete Ausstiegsszenarien weiter fehlen. Mehr noch: Er selbst habe in den vergangenen Tagen auch in Antalya die Erfahrung gemacht, dass man "in manchen Räumen" Kohle, Öl und Gas und wissenschaftlich klar auf der Hand liegende Fakten zu den Folgen von deren Weiternutzung erst gar nicht benennen könne, ohne dass es massive Reaktionen gibt. Die COPs werden immer wieder auch dafür kritisiert, dass sich hier die Fossilen-Lobby sehr stark und einflussreich präsentiert. Man spüre hier durchaus stärkeren Gegenwind gegen die Wissenschaft, erklärte Pelz.

Insgesamt stelle sich die Sache so dar: "Wir dürfen nicht mehr streiten, wo wir hinkommen möchten, sondern wie wir das machen." Komme man von fossilen Energieträgern sozusagen nicht weg, dann steigt der Druck in anderen Bereichen. Wird die zunehmende Elektrifizierung wieder über das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas realisiert, sei das klarerweise kein Erfolg. Für den Forscher ist klar, dass substanzielle Fortschritte und das Kleinhalten des Temperatur-"Overshoot" nur in internationaler Gemeinschaft erzielt werden können und reichere Länder weniger wohlhabende Staaten unterstützen müssten.

Bei jedem Zehntelgrad, mit dem die Welt das 1,5-Grad-Ziel überschreitet, werden die Schäden und Verluste durch den Klimawandel "sehr, sehr stark steigen", waren sich Pelz und Mechler einig. Wo die Welt punkto Erderhitzung steht, zeigen auch die großen Berichte und Bestandsaufnahmen des Weltklimarates IPCC. Dieser werde aber momentan von Ländern wie Russland, Saudi-Arabien oder Indien blockiert, monierte Mechler. Dass das einzelne Länder überhaupt können und die Wissenschaft damit quasi auszubremsen vermögen, müsse überdacht werden.