Aktuell befindet sich der Bursch jedoch nicht in der Auszeit-WG, sondern nimmt an einem erlebnispädagogischen Projekt in einem Bundesland teil. Es habe sich gezeigt, dass die Stadt für den 13-Jährigen zu reizüberflutend sei, sagte Pöschmann. Zugleich wies sie darauf hin, "dass wir die Möglichkeit brauchen, Anhalten zu können".

Den Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Raub - Jugendkriminalität, war es mithilfe von Zeugenaussagen sowie einer Videoüberwachung gelungen, den Verdächtigen zu identifizieren. Der Strafunmündige soll am 9. und 10. November drei Raubüberfälle auf Trafiken in Favoriten verübt haben.

Bei allen Taten ging er nach einem ähnlichen Muster vor: Die Angestellten wurden durch Drohungen bzw. unter Anwendung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld genötigt. Bei einem Überfall soll der Bursch hinter das Verkaufspult getreten und die 65-jährige Mitarbeiterin zu Boden gestoßen haben. Die Frau wurde mit Verdacht auf Prellungen an den Oberschenkeln in ein Spital gebracht.

Die Polizei hat auch drei 14-jährige Mädchen ausgeforscht, die seit Ende September für insgesamt fünf Raubüberfälle in den Bezirken Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus verantwortlich sein sollen. Die zwei Österreicherinnen und eine Staatenlose hatten sich großteils weibliche Opfer im Alter zwischen 42 und 68 Jahren ausgesucht.

Diese wurden durch die Jugendlichen auf offener Straße, meist in der Nähe von Parks, angesprochen und aufgefordert, Bargeld oder Zigaretten herauszugeben. Die Mädchen wendeten in allen Fällen Gewalt an - durch das Entreißen der Handtaschen, das Niederreißen ihrer Opfer oder sie traktierten die Frauen durch Tritte und Schläge. Eine der drei Tatverdächtigen wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte am Samstag betont, dass ihm "jedes gesetzliche Mittel" recht sei, um "wirkungsvolle Maßnahmen gegen jugendliche Intensivtäter setzen" zu können. Entweder werde die Strafmündigkeit gesenkt, oder die Polizei bekomme eine andere "Handhabe", um "die Sisyphus-Arbeit" zu beenden.