Vier ERC-"Synergy Grants" an Projekte mit Österreich-Beteiligung

Diese erhalten alles in allem rund 500 Millionen Euro, wie es am Donnerstag seitens des ERC heißt. Ziel der "Synergy Grants" ist die Unterstützung von Projekten, die ohne die enge Zusammenarbeit in diesen in der Regel mehrere wissenschaftliche Disziplinen umfassenden Gruppen nicht möglich wäre. So sollen ambitionierte wissenschaftliche Problemstellungen im Grenzbereich zwischen verschiedenen Fachbereichen bearbeitet werden.

Die Zuerkennungsrate für die begehrten Förderungen lag diesmal bei lediglich rund fünf Prozent: Die 48 erfolgreichen Projekte rekrutierten sich unter 957 Einreichungen. Im Durchschnitt erhalten die Teams 10,4 Millionen Euro. Auf die meisten Beteiligungen kommt Großbritannien, mit 23 dort tätigen leitenden Forscherinnen und Forschern (Principal Investigators); auf den Plätzen dahinter folgen Deutschland (22 Beteiligungen), Frankreich (14) und die USA (12). Bei rund einem Drittel der Projekte sind Forschende außerhalb der EU mitinvolviert. Ein Viertel der Beteiligten sind Frauen, so die ERC-Angaben.

An der Universität Wien und dem Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) werden sich Forscherinnen mit Fragen zu der einstigen Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern ab der Steinzeit auseinandersetzen. Analysieren werden die Prähistorikerin Katharina Rebay-Salisbury (Uni Wien) und ÖAI-Experimentalarchäologin Laura Dietrich vor allem Spuren des Werkzeuggebrauchs anhand von Überresten von Menschen, die von der Jungsteinzeit bis zur Eisenzeit in Europa gelebt haben. Man hinterfrage "gängige Klischees über 'natürliche' Geschlechterrollen" und zeige, "dass die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern eine lange und vielfältige Geschichte hat", wird Rebay-Salisbury in einer Aussendung zitiert. Mit an Bord bei dem sechsjährigen Vorhaben namens "GenderTech" sind auch Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Großbritannien. An die ÖAW werden 2,5 Mio., an die Uni Wien 2,2 Mio. Euro gehen.

In Athen, Venedig, Wien und Bukarest ist das Projekt "BASTRAD - Balkan and Anatolian Scriptural Traditions" angesiedelt. Einer der vier Leiter ist der Turkologe Yavuz Köse von der Universität Wien, an die rund drei Millionen Euro gehen werden. Inhaltlich widmet man sich historischen Aufzeichnungen der verschiedenen Sprachen, die zwischen dem 14. und dem 20. Jahrhundert auf dem Balkan und in Anatolien gesprochen wurden. So wurde etwa das Osmanische Türkisch über die Zeit hinweg in arabischen, armenischen, griechischen und kyrillischen Schriftzeichen aufgeschrieben. Die Analyse der Praxis der "Multigraphisierung" soll neue Sichtweisen auf die Mehrsprachigkeit und kulturelle Entwicklung der Region zutage fördern.

Unter der Leitung von Sebastian Glatt von der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien startet 2027 das Projekt "LifeOfTRNA - Decoding the Molecular Mechanisms of tRNA Modifications". Mit an Bord sind auch Forschungsgruppen aus Polen, der Schweiz und aus Frankreich. Transfer-RNAs (tRNAs) transportieren Aminosäuren zu den Ribosomen in Zellen, wo sie als Bausteine für die Herstellung der Proteine verwendet werden. Veränderungen dieser tRNAs werden durch spezielle Enzyme vorgenommen. Sind diese Enzyme mutiert, steht das im Zusammenhang mit der Entstehung von neurodegenerativen Erkrankungen und Krebs, heißt es seitens der Vetmed. Ein besseres Verständnis darüber, wie die Modifikationen vorgenommen werden, sei daher "unerlässlich, um ihre genaue Funktion und die molekularen Grundlagen vieler schweren Erkrankungen zu entschlüsseln", so Glatt.

Ebenfalls über die kommenden sechs Jahre wird sich das Projekt "LabShort - Labor Shortages: Measurement, Mismatch, and Mobility" mit dem Thema des Arbeitskräftemangels bei gleichzeitig bestehender Arbeitslosigkeit in Europa beschäftigen. Dabei sollen etwa Strategien entwickelt werden, wie die Qualifikationen besser auf Arbeitgeber-Anforderungen abgestimmt werden können bzw. welche Rolle hier grenzüberschreitende Mobilität spielt. An dem vom britischen Wirtschaftswissenschafter Richard Blundell geleiteten Vorhaben ist auch eine Gruppe um Andrea Weber von der Central European University (CEU) in Wien beteiligt. In der Bundeshauptstadt werde man ein "Datenlabor" etablieren, um die Wirkung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu untersuchen, heißt es seitens der CEU.

(S E R V I C E - https://erc.europa.eu )