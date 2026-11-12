Ernährung beeinflusst auch bei Elefanten Darmmikrobiom

Konkret untersuchten Forschende der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien gemeinsam mit der University of Oxford, der Organisation "Save the Elephants" und dem Tiergarten im Abstand von einem Jahr Kotproben der Schönbrunner Elefanten. Es zeigte sich, dass im Elefantendarm Bakterien dominieren, die auf den Abbau von Pflanzenmaterial spezialisiert sind. Neben Mikroorganismen der Gattung Treponema, die dazu beitragen können, möglichst viel Energie aus zellulosereicher Nahrung zu gewinnen, fanden sich im Kot der Elefanten häufig auch Bakterien der Gattung Fibrobacter. Dazu zählt Fibrobacter succinogenes, ein typischer Bewohner des Wiederkäuer-Pansens, obwohl die Dickhäuter bekanntermaßen keine Wiederkäuer sind.

Zwar veränderte sich laut einer Aussendung des Tiergartens die Zusammensetzung des Darmmikrobioms innerhalb des Jahres von Tier zu Tier unterschiedlich, es gab aber auch Gemeinsamkeiten. Die vermehrte Fütterung mit Karotten vor der zweiten Probennahme führte zu Veränderungen bei Enzymen, die vor allem am Abbau von Kohlenhydraten aus Karotten beteiligt sind. Ernährung, Darmmikrobiom und Verdauungsleistung hängen demnach eng zusammen.

Die Stabilität dieser mikrobiellen Gemeinschaft über längere Zeit sei bisher kaum erforscht, so Folko Balfanz, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten, der an der Studie beteiligt war. Dabei könne ein besseres Verständnis des Darmmikrobioms dabei helfen, Fütterungskonzepte gezielter an die physiologischen Bedürfnisse einzelner Tiere anzupassen. Aber auch bei wildlebenden Afrikanischen Elefanten könnten die Erkenntnisse laut Erstautorin Barbara Metzler-Zebeli von der Vetmed Vorteile bringen.

(S E R V I C E - https://doi.org/10.3389/fvets.2026.1933152 )