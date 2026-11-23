Die zwischen 1,5 und 9 Meter hohen Figuren wurden am Eröffnungstag vom Rekord-Institut mit dem Europa-Rekord für die "meisten aufblasbaren Outdoor-Weihnachtsfiguren auf einem privaten Wohngrundstück" ausgezeichnet. Die bisherige Bestmarke bei der Weihnachtsbeleuchtung hielt seit 2025 eine Familie aus New York. Nun darf sich die Familie Gollnhuber aus dem Südburgenland Rekordhalter nennen.

Für die offizielle Rekordprüfung waren unter anderem die Leuchtmittel schon beim Aufbau durch einen Elektriker kontrolliert und dokumentiert worden. Auch eine Begehung der Anlage durch den Rekordrichter fand statt.