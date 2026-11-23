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Das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) hat bei der Eröffnung am Samstag die zwei angestrebten Weltrekorde erreicht. Mit über 776.716 Lichtern sei der bisherige Weltrekord für die "meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Wohngrundstück" "deutlich übertroffen" worden, teilte das Rekord-Institut für Deutschland am Montag mit. Die 203 auf dem Gelände aufgestellten aufblasbaren Weihnachtsfiguren sind außerdem ein Europa-Rekord.
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Die zwischen 1,5 und 9 Meter hohen Figuren wurden am Eröffnungstag vom Rekord-Institut mit dem Europa-Rekord für die "meisten aufblasbaren Outdoor-Weihnachtsfiguren auf einem privaten Wohngrundstück" ausgezeichnet. Die bisherige Bestmarke bei der Weihnachtsbeleuchtung hielt seit 2025 eine Familie aus New York. Nun darf sich die Familie Gollnhuber aus dem Südburgenland Rekordhalter nennen.
Für die offizielle Rekordprüfung waren unter anderem die Leuchtmittel schon beim Aufbau durch einen Elektriker kontrolliert und dokumentiert worden. Auch eine Begehung der Anlage durch den Rekordrichter fand statt.
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