Die Plattform "computor" wird bereits in der Lehrveranstaltung "Programmieren in Physik" eingesetzt, teilte die TU Graz am Donnerstag mit. Sie steht auch Interessierten außerhalb der Universität offen. "Wir wollen fördern, dass die Studierenden selbst Probleme lösen können und sich nicht die Antwort einfach von einer KI geben lassen", schilderte Christopher Albert vom Institut für Theoretische Physik - Computational Physics die Intention hinter der Innovation.

Zunächst sollen sich die Studierenden die grundlegenden Programmierkenntnisse aneignen, wie sie etwa für Physikberechnungen notwendig sind. Darauf aufbauend lernen sie, KI zunehmend eigenständig und kritisch einzusetzen.

Die neu entwickelte KI-Tutorin Lena hilft Studierenden, wenn sie bei einer Aufgabe nicht weiterkommen. Sie kennt die jeweilige Aufgabenstellung und den bisher geschriebenen Programmcode. Dadurch kann die KI gezielte Hinweise geben, fertige Lösungen soll das System bewusst nicht liefern.

"computor" überprüft automatisch, ob Programme die erwarteten Ergebnisse liefern, und unterstützt bei der Fehlersuche. Das kommt unter anderem bei Berechnungen für Laborarbeiten in der Plasmaphysik zum Einsatz. Die Lehrenden können über eine zentrale Oberfläche Kurse und Aufgaben verwalten sowie den Lernfortschritt beobachten. Sie erkennen dadurch frühzeitig, wenn Studierende Schwierigkeiten haben oder auffällige Arbeitsmuster zeigen. Die persönliche Betreuung soll dadurch nicht ersetzt, sondern von Routinekontrollen entlastet werden, wurde betont.

Mit Förderung der Initiative netidee der Österreichischen Internet Stiftung wurde "computor" zu einer offenen, browserbasierten Plattform ausgebaut. Interessierte können sich registrieren und ohne zusätzliche Installation programmieren lernen; auch der Quellcode ist offen zugänglich. Bereits verfügbar sind drei Python-Kurse zu Data Science mit insgesamt 70 Übungen. Die Plattform richtet sich vor allem an Lernende aus Naturwissenschaften, Technik und Datenanalyse, kann aber auch von Hochschulen, Schulen und Unternehmen für eigene Lehrangebote angepasst werden.

(S E R V I C E - https://computor.at/)