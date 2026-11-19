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Die Fachhochschule Kärnten (CU Carinthia University of Applied Sciences) plant am Standort Villach 35 Mio. Euro in den Neubau von Labor-, Werkstatt- und Forschungsflächen zu investieren. Die "Science and Energy Labs" sollen auf 6.000 Quadratmetern Raum für Lehre, angewandte Forschung und Projekte aus dem Bereich Forschung & Entwicklung bieten. Um das bestehende Hauptgebäude und den neuen Laborbereich soll ein offener Campus und Begegnungsraum entstehen.
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Das bestehende Labor- und Werkstattgebäude stammt aus den 1970er-Jahren, 2010 wurde es für diesen Zweck adaptiert. Die Bausubstanz sei wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sanier- oder erweiterbar, gleichzeitig stoße man an die Kapazitätsgrenzen des Gebäudes, so die Einschätzung der Hochschule.
Im kommenden Jahr sollen die Planungs- und Beschaffungsprozesse starten, der Baubeginn soll 2028 erfolgen. Die Fertigstellung des Neubaus ist für 2029 geplant. Mit dem Wintersemester 2029/30 sollen die neuen Labor-, Werkstatt- und Forschungsflächen in Vollbetrieb gehen.