"Bildung darf kein Erbrecht sein", forderte die stellvertretende Bundesvorsitzende Selina Wienerroither (Verband Sozialistischer Student_innen/VSStÖ). Das Hochschulsystem sei nicht gerecht, nur weil sich theoretisch jeder bewerben könne. Besonders schwierig sei für Studentinnen und Studenten aus Drittstaaten die finanzielle Situation. Es seien mindestens 8.000 Euro pro Jahr notwendig, um sich ein Studium in Österreich leisten zu können. Höhere Studiengebühren bis zu 2.500 Euro würden da eine zusätzliche finanzielle Belastung bedeuten und außerdem dem politischen Ziel widersprechen, für internationale Talente ein ansprechender Standort zu sein. Denn klar sei: Österreich brauche internationale Fachkräfte.

Laut Berechnungen der ÖH haben in Österreich derzeit rund 22.000 Personen eine studentische Aufenthaltsbewilligung, nicht alle sind jedoch beitragspflichtig. Ein Viertel ist von den doppelten Studiengebühren ausgenommen, da sie vorbereitende Sprachkurse machen oder für sie eine gesetzliche Ausnahme oder andere Regelung gilt.

Laut einer ÖH-Schätzung könnten rund 13.000 bis 14.000 Studierende von der möglichen Gebührenerhöhung betroffen sein. Bei einer Gebühr von 726,72 Euro pro Semester und 13.200 beitragspflichtigen Studenten wären das Einnahmen von 19,2 Mio. Euro pro Jahr. Eine Anhebung auf 2.500 Euro pro Semester brächte bei derselben Anzahl an Studierenden 66 Mio. Euro pro Jahr und damit immer noch eine sehr geringe Summe im Vergleich zum jährlichen Uni-Budget von zuletzt mehr als fünf Mrd. Euro. Man dürfe die Finanzierung der Universitäten nicht auf eine im Vergleich kleine Gruppe von Studenten übertragen, die ohnehin schwierigen finanziellen und rechtlichen Bedingungen ausgesetzt sei. Stattdessen forderte die ÖH-Spitze einmal mehr eine langfristige und gesicherte öffentliche Hochschulfinanzierung.

Die Studierendenvertreter forderten außerdem weniger bürokratischen Aufwand für Drittstaaten-Studierende etwa bei Aufnahmeverfahren und Behördenwegen und Erleichterungen beim Einstieg ins Berufsleben nach dem Studium. "Wenn Österreich internationale kluge Köpfe braucht, darf Bleiben nicht schwieriger sein als herzukommen", so Umut Ovat (VSStÖ) aus dem Vorsitzteam. Auch befristete Verträge, Teilzeitstellen oder projektbezogene Beschäftigung würden oft einen dauerhaften Aufenthalt im Land erschweren, so ÖH-Vorsitzende Viktoria Kudrna (Grüne und Alternative Student_innen/GRAS). Laut einer ÖH-Berechnung blieben 2024/25 immerhin rund 80,2 Prozent nach dem Studium in Österreich.