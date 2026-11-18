Wie berichtet, wurde der 15-Jährige am 9. November nach viermonatiger U-Haft vom Landesgericht Innsbruck gegen gelindere Mittel auf freien Fuß gesetzt. Seither herrscht an der Schule, die er bis zum Sommer besucht hat, eine gewisse Besorgnis, der Bursch könnte ihm von den Strafverfolgungsbehörden zugeschriebene Anschlagspläne weiterverfolgen. Anzeichen dafür gibt es allerdings keine. Der 15-Jährige dürfte sämtliche ihm vom Gericht auferlegten, mit seiner Enthaftung verknüpften Weisungen einhalten.

Der Jugendliche galt an der Schule als Außenseiter und soll von Klassenkameraden bzw. anderen Schülern gemobbt worden sein. Den ihm vom Gericht aufgetragenen weiteren Schulbesuch absolviert er im Homeoffice-Unterricht. Die Leitung seiner früheren Schule hat in einem mit 17. November datierten Rundschreiben die Schulgemeinschaft beruhigt. Der Jugendliche sei "nicht an unserem Schulstandort anwesend", heißt es in dem an das Lehrerkollegium, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern gerichteten Schreiben. Und weiter: "Seien Sie versichert, dass wir an der Schule in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um einen sicheren, ruhigen und geordneten Schulalltag zu gewährleisten."

Gegenüber der APA war die Schulleitung zu keinem Gespräch bereit. Auf die Frage, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um das Sicherheitsgefühl an der Schule zu stärken, welche Stimmungslage dort herrscht und welchen Kontakt es zu dem 15-Jährigen gibt, wollte auch die Bildungsdirektion keine Auskünfte erteilen. Man habe sich entschlossen, keine Stellungnahme abzugeben, "um die Sache nicht weiter aufzuschaukeln", hieß es seitens der Pressestelle. Man befinde sich in laufendem, engem Kontakt mit der Schule. "Es wird alles getan, um die Sache zu beruhigen", wurde am Mittwoch auf APA-Anfrage bekräftigt.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer von einem ausländischen Partnerdienst den Hinweis auf den jungen Tiroler erhalten, der zu dessen umgehender Festnahme wegen Gefahr im Verzug führte. Der gewaltbereite, damals noch 14-Jährige hatte sich für die Umsetzung ihm von den Ermittlungsbehörden zugeschriebener terroristischer Absichten bereits ein Kampfmesser, eine Airsoft-Waffe und einen mit einer GoPro-Kamera ausgestatteten Helm besorgt, mit dem das Filmen bzw. Livestreamen eines Anschlags möglich gewesen wäre. Bei einer an seinem Wohnort - eine kleine Gemeinde im Tiroler Oberland - durchgeführten Hausdurchsuchung wurden am 20. Juli auch eine Stichschutzweste, rechtsgerichtetes Propagandamaterial und Insignien des Dritten Reichs sichergestellt.

Das primäre Interesse des Jugendlichen war aber offenbar auf Extremismus in Form nihilistisch motivierter Gewaltvorstellungen angelegt, wie sich im weiteren Verlauf zeigt. Der junge Tiroler hatte sich über das Online-Netzwerk "The COM" vernetzt. Er fand in einer Untergruppe der mittlerweile berüchtigten globalen Online-Gemeinschaft Gleichgesinnte, mit denen er sich über Gewaltfantasien austauschte und ihre Umsetzung erörterte.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge trug sich der Tiroler nicht nur selbst mit Anschlagsplänen. Er soll versucht haben, einen jungen Schweden zur Durchführung eines Anschlags zu bewegen. Die Ermittlungen gegen den 15-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen. Wann mit dem Einbringen einer Anklageschrift zu rechnen ist, sei "nicht absehbar", hieß es Mittwochmittag seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck.