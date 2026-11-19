Ziel der Novelle sind Verwaltungsvereinfachungen. Unter anderem geht es um die Einrichtung paralleler Prüfungskommissionen, mehr Handlungsspielraum bei der Festlegung von Prüfungsterminen und die Verkürzung von Archivierungsfristen. Neu ist außerdem, dass Schulgremien künftig auch dann beschlussfähig sein sollen, wenn ein Teil der Mitglieder per Video an Sitzungen teilnimmt. Weiters gehört eine Öffnung und Modernisierung der Studienangebote an Pädagogischen Hochschulen zum Gesetzespaket: Dabei sollen etwa Angebote im Bereich Supervision und Coaching als Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen bereitgestellt werden.

Die Opposition stimmte ebenfalls für die von der Regierung eingebrachte Novelle, äußerte in der vorangehenden Debatte aber auch Kritik. Die FPÖ lehnt die Beibehaltung der abschließenden Arbeit ab. Dieser "Irrweg" sei mittlerweile "ein Wettstreit zwischen Copy-Paste und Künstlicher Intelligenz", meinte der FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl. Ungelöst bleiben würden mit der Novelle außerdem die brennenden Fragen der Eltern, nämlich ob ihre Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen und das schulische Umfeld stimme. Die Grünen orteten viel Sinnvolles in den Gesetzesänderungen, die Grüne Bildungssprecherin Sigrid Maurer verwies aber auf die vielen größeren Probleme im Bildungsbereich und forderte die Regierung auf, "bei der Reformpartnerschaft auf die Tube zu drücken", um den Ankündigungen Taten folgen zu lassen.

Die Novelle sei tatsächlich kein großer Wurf, aber die sinnvolle Berücksichtigung der Rückmeldungen aus den Schulen zur Verwaltungsvereinfachung, entgegnete der ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti der freiheitlichen Kritik. Der große Wurf im Bildungsbereich komme aber mit der Reformpartnerschaft, wo man sich in den Verhandlungen in der Zielgerade befinde. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer warf der FPÖ ihre mangelnde Distanzierung von den rechtsextremen Identitären, die zuletzt mit Aktionen vor Wiener Schulen für Kritik sorgten. Mit der Gesetzesänderung werde die Matura fairer, transparenter und einfacher gemacht, gleichzeitig würden Lehrkräfte und Schulen beim Verwaltungsaufwand entlastet, betonte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).