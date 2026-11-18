Eine entsprechende Einigung gebe es mit den Koalitionspartnern, hieß es von der ÖVP gegenüber der APA. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der die Einzahlung durch Großeltern ursprünglich versprochen hatte, wurde mit den Worten zitiert: "Ich halte mein Wort." Die Eingrenzung des Einzahlerkreises auf die Eltern war in der Begutachtung von diversen Stellen kritisiert worden. An der Grundstruktur, die wegen der Verteilungswirkung ebenfalls kritisiert worden war, sowie an der Summe von 5.000 Euro, die pro Kind jährlich eingezahlt werden können, ändert sich nichts.

Ins Parlament eingebracht werden soll die Regierungsvorlage im Dezember, ein Beschluss ist für die Nationalratssitzung im Jänner geplant. Inkrafttreten soll das neue steuerlich begünstigte Depot für Kinder mit einem staatlich finanzierten Startguthaben von 500 Euro am 1. Juli 2027. Gelten soll es aber bereits für alle ab 1. Jänner 2027 geborenen Kinder.