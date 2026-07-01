Dermatologen für risikobasierte, gezielte Vorsorge gegen Hautkrebs

Die fachärztliche Gesellschaft präsentierte einen Expertenkonsensus zur Hautkrebsfrüherkennung, der die erste bundesweite fachliche Grundlage in diesem Medizinbereich darstelle. "Ziel ist nicht weniger Vorsorge, sondern eine gezieltere, qualitätsgesicherte und evidenzbasierte Früherkennung", betonte Erstautor Peter Kölblinger, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Melanom und dermatologische Onkologie der ÖGDV, laut Presseunterlage.

Bisher gab es in Österreich weder ein nationales Hautkrebs-Screening-Programm noch einheitliche Empfehlungen zur Früherkennung. Hautkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen in hellhäutigen Bevölkerungen.

"Die wichtigste Vorsorge beginnt viel früher: beim Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung und bei der Aufmerksamkeit für Veränderungen der eigenen Haut", wurde ÖGDV-Vizepräsident Franz Trautinger zitiert. Der Konsensus empfiehlt regelmäßige Selbst- oder Partneruntersuchungen der Haut. Wer neue, wachsende, blutende, juckende oder auffällige Hautveränderungen bemerkt, soll rasch ärztliche Abklärung suchen.

Darüber hinaus schlägt die ÖGDV eine ärztliche Basisuntersuchung ab 18 Jahren vor, um das Melanomrisiko einzuschätzen. Bei unauffälligem Risikoprofil stehen danach Selbstkontrollen und ärztliche Abklärung bei konkreten Auffälligkeiten im Vordergrund. Da das Hautkrebsrisiko mit zunehmendem Alter steigt, soll zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr eine erneute ärztliche Untersuchung der Haut mit Re-Evaluierung des Risikoprofils erfolgen.

Menschen mit erhöhtem Risiko sollen regelmäßig - alle ein bis zwei Jahre - hautfachärztlich kontrolliert werden. Dazu zählen Personen mit sehr hellem Hauttyp, mit vielen oder atypischen Muttermalen, mit Melanom in der Eigenanamnese, Menschen mit familiärer Melanombelastung sowie Personen unter Immunsuppression nach Organtransplantation.

"Risikobasiert bedeutet nicht weniger Medizin. Es bedeutet die richtige Medizin für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit", so Manfred Fiebiger, Fachgruppenobmann Dermatologie der ÖGDV. Besonders in Regionen mit angespannter dermatologischer Versorgung müsse sichergestellt werden, dass Menschen mit erhöhtem Risiko oder auffälligen Hautveränderungen rasch einen Termin bekommen.

Bevölkerungsweites Screening sei auch international nicht der Regelfall, so die Ärzte. Deutschland sei in Europa eine Ausnahme: Dort können gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren alle zwei Jahre ein Screening in Anspruch nehmen. In vielen anderen Gesundheitssystemen sei der Zugang zu Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen gar nicht geregelt oder nach Risikogruppen organisiert.

Die ÖGDV sehe für Österreich die Chance auf einen klugen Mittelweg: "Prävention für alle, Aufmerksamkeit für auffällige Veränderungen und gezielte Früherkennung für Menschen mit erhöhtem Risiko." Dermatologinnen und Dermatologen, Allgemeinmediziner, Sozialversicherung, Ministerium, Ärztekammer, Krebshilfe und Patientenvertretungen sollen gemeinsam an einem bundesweiten Modell arbeiten.

"Es geht um bessere Orientierung unserer Maßnahmen. Wer eine verdächtige Hautveränderung bemerkt, braucht rasche Abklärung. Wer ein erhöhtes Risiko trägt, braucht verlässlichen Zugang zu qualitätsgesicherter dermatologischer Kontrolle. Und wer kein erhöhtes Risiko hat, soll wissen, worauf er oder sie selbst achten kann und wann ärztliche Hilfe notwendig ist", fasste Trautinger zusammen.