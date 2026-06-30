ABO

Mutmaßlich massive Polizeigewalt in Wien vor Gericht

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Gegen drei Polizisten und den Juristen wird ganztägig verhandelt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Am Mittwoch wird am Wiener Landesgericht ein außergewöhnlich drastischer Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt verhandelt. Ein damals 54 Jahre alter Mann soll am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz in der Innenstadt von einem Polizeibeamten derart gewalttätig behandelt worden sein, dass er dadurch ein Hals-Nacken-Trauma erlitt, was laut Anklage in weiterer Folge einen Schlaganfall bewirkte.

von

Damit nicht genug. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum (PAZ) an der Rossauer Lände gebracht und dort stundenlang in eine Zelle gesperrt. Obwohl er auf seine gesundheitlichen Probleme aufmerksam machte und im Haftraum den Notfallknopf drückte, sollen weder der Leiter der Aufnahmestelle noch der Arrestanten-Posten reagiert haben. Am Abend wurde der Mann dann mit laut Anklage erkennbaren Schlaganfall-Symptomen einem Polizeijuristen vorgeführt - in einem Rollstuhl, weil der damals 54-Jährige mittlerweile nicht mehr selbstständig gehen konnte.

Der Polizeijurist missbrauchte laut Anklageschrift wissentlich seine Befugnisse, indem er gegen 21.00 Uhr mit dem Mann eine Vernehmung durchführte, "obwohl dieser augenscheinlich nicht vernehmungsfähig und nicht in der Lage war, sein rechtliches Gehör zu wahren." Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Missbrauch der Amtsgewalt und das Quälen und Vernachlässigen eines Gefangenen vor. Der Leiter der Aufnahmestelle im PAZ und der Arrestanten-Posten müssen sich wegen Quälens und Vernachlässigens eines Gefangenen verantworten. Dem Polizisten, der den Mann am Schwarzenbergplatz verletzt hatte, wird fahrlässige Körperverletzung angekreidet, wobei sein Vorgehen laut Anklage eine schwere Gesundheitsschädigung des Betroffenen bewirkte. Für alle vier gilt die Unschuldsvermutung.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Physiker und Neurowissenschafter Gašper Tkačik ist auch darunter
Technik
Vier in Österreich tätige Forschende unter den neuen EMBO-Mitgliedern
++ ARCHIVBILD ++ Nachttemperaturen besonders ausschlaggebend
Technik
Hitze - Neun Prozent mehr Rettungseinsätze in Wien bei Hitzewellen
Auszeichnungen sind mit jeweils 150.000 Euro dotiert
Technik
Sieben "Proof-of-Concept"-Preise des ERC für Forscher in Österreich
Gewessler für sofortigen Hitzeschutz
Politik
Gewessler kritisiert Untätigkeit der Regierung bei Hitze
5.003 Aufgriffe durch Zoll 2025 auf Flughafen Wien
Politik
5.003 Aufgriffe durch Zoll 2025 auf Flughafen Wien
18 Millionen Koffer auf Flughafen Wien
Reisen & Freizeit
5.003 Aufgriffe durch Zoll 2025 auf Flughafen Wien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER