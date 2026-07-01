Zwei Liter Flüssigkeit ok - neue Scanner am Flughafen Wien

Ab Freitag sind in allen Terminals an den zentralen Sicherheitskontrollen die neuen Scanner im Einsatz. Auch in der neuen Terminal-3-Süderweiterung, die im zweiten Quartal 2027 in Betrieb gehen wird, werden die neuen CT-Scanner eingesetzt.

Die neuen Geräte erlauben eine deutlich genauere Analyse des Handgepäcks und machen den Ablauf für die Reisenden daher effizienter, hieß es. Handy, Laptop und auch die Wasserflasche können damit im Handgepäck verstaut bleiben. Jacken und Schals werden künftig unter das Handgepäck in die Ablagebox gepackt.

Der Flughafen wies darauf hin, dass zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck auch zwei Kilogramm mehr Gepäck bedeuten und rät, mit möglichst wenig Flüssigkeit zu verreisen. Thermoskannen oder etwa Honig, Marmeladen oder Cremes können häufiger kontrolliert werden, hieß es ebenfalls. Geraten wird zum Ferienstart außerdem, etwas mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen, den Check-In und die Kontrollen einzuplanen, damit der Urlaub entspannt starten kann. Auch wurde darauf hingewiesen, dass nicht alle Flughäfen bereits CT-Scanner einsetzen - man sollte sich daher über die aktuellen Regelungen am jeweiligen Ziel- oder Transferflughafen informieren.

"Die moderne Technologie erleichtert den Ablauf für unsere Reisenden und erhöht die Qualität der Sicherheitskontrollen. Damit setzen wir einen weiteren Schritt, um den Flughafen Wien als eines der modernsten und komfortabelsten Drehkreuze in Europa zu positionieren", erklärte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.