Damit häusliche Pflege auch bei Hitze gelingt

Sommerliche Hitzewellen treten immer häufiger auf und belasten besonders ältere und pflegebedürftige Menschen. Gerade in der häuslichen Pflege wachsen die gesundheitlichen Risiken, da sich Wohnungen stark aufheizen können. Vor diesem Hintergrund laden die Departments für Bauen und Umwelt sowie für Demenzforschung und Pflegewissenschaft der Universität für Weiterbildung Krems am 9. Juli 2026 zu einem Expert_innen-Workshop ein.

Der Handlungsbedarf ist groß: Mit dem demografischen Wandel nehmen altersassoziierte Erkrankungen zu, während die Fähigkeit des Körpers, Temperaturen zu regulieren und wahrzunehmen, im Alter abnimmt. Das erhöht das Risiko für hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle. Ziel ist es daher im Workshop, gemeinsam mit Fachleuten Ideen zu entwickeln, um bauliche und technische Maßnahmen an die jeweiligen Wohnverhältnisse sowie die gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen.

Häusliche Pflegesettings hitzefit zu machen, hilft nicht nur den Betroffenen, sondern entlastet zugleich die deutlich kostenintensivere stationäre Versorgung. Die Dringlichkeit des Themas zeigt sich auch an der Versorgungsrealität in Niederösterreich: Von rund 93.000 Beziehrinnen und Beziehern von Pflegegeld lebt die große Mehrheit zu Hause und wird informell durch Angehörige, durch mobile Dienste oder durch 24-Stunden-Betreuung versorgt.

Die Veranstaltung gliedert sich in drei Teile, an denen einzeln oder gemeinsam teilgenommen werden kann: Die "Hitze-Stress-Reise" (10:00-12:30) führt als strukturierte Stakeholder-Analyse durch einen Tag in einer Hitzewelle im häuslichen Pflegesetting. Der "Utopische Spaziergang" (13:30-16:00) entwickelt in einem angeleiteten "Geh-spräch" in den Kremser Weinbergen innovative Ansätze. Die abschließende Podiumsdiskussion (17:00-19:00) widmet sich der Frage, wer für hitzefitte Pflegesettings zuständig ist und welche neuen Schnittstellen, Kompetenzprofile und Kooperationen es dafür braucht.

Datum: 9. Juli 2026, 10:00-19:00 Uhr

Ort: Universität für Weiterbildung Krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems (Seminarrraum M 1.26)

Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung bis 2. Juli unter tania.berger@donau-uni.ac.at wird gebeten.