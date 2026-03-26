Meta und Google bei Prozess um Suchtpotenzial von Online-Diensten verurteilt

Wegweisendes Urteil gegen Big Tech: Meta und Google müssen Millionen zahlen, weil ihre Plattformen laut Gericht gezielt süchtig machen. Der Fall könnte eine Klagewelle auslösen und die Spielregeln für soziale Netzwerke grundlegend verändern.
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Die Tech-Konzerne Alphabet und Meta sind in einem wegweisenden Prozess um die Abhängigkeit von sozialen Medien zu Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden.
Die Geschworenen sprachen der Klägerin einschließlich Strafzahlungen 4,2 Millionen Dollar von Meta und 1,8 Millionen Dollar von der Google-Mutter zu. Es geht um eine 20-jährige Frau, die nach eigenen Angaben in jungen Jahren wegen fesselnden Designs der Apps süchtig nach YouTube und Instagram wurde.
"Zeit der Rechenschaft ist gekommen"
Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Unternehmen bei der Entwicklung fahrlässig gehandelt und nicht vor den Gefahren gewarnt hätten. Das Urteil gilt als wegweisend und könnte die Branche zwingen, ihre Verteidigungsstrategien bei Klagen zur Nutzersicherheit grundlegend zu überdenken.
"Das heutige Urteil ist ein Signal der Geschworenen an eine ganze Branche, dass die Zeit der Rechenschaft gekommen ist", erklärte der Hauptanwalt der Klägerin. Meta wies die Entscheidung zurück. Das Unternehmen prüfe rechtliche Schritte, teilte der Konzern mit. Google plant in Berufung zu gehen, sagte Unternehmenssprecher José Castañeda.
Die verhängten Strafen fallen für die beiden wertvollsten Unternehmen der Welt gering aus: Meta rechnet für das Jahr 2026 mit Investitionsausgaben zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar, Alphabet plant im selben Zeitraum mit 175 bis 185 Milliarden Dollar. An der US-Börse schlossen beide Konzerne leicht im Plus.
Potenziell wegweisender Prozess
In dem Prozess warf die 20-jährige Klägerin, die nur unter den Initialen KGM auftrat, Online-Plattformen vor, sie hätten ihre Dienste absichtlich so gestaltet, dass Nutzer süchtig danach werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Funktion, bei der man immer weiter zum nächsten Beitrag weiterscrollen kann. Die Frau fing ihren Angaben zufolge bereits als Kind an, die Plattformen zu nutzen – und führt ihre Depressionen und Angstzustände darauf zurück.
Die Klage richtete sich zuletzt gegen YouTube und den Foto- und Videodienst Instagram, der Meta-Konzern gehört. Die Unternehmen hinter den ursprünglich ebenfalls verklagten Konkurrenten Snapchat und Tiktok waren durch einen Vergleich dem Prozess entgangen.
Hunderte weitere Klagen
Der Ausgang des Verfahrens könnte wegweisende Wirkung für hunderte weitere Klagen ähnlicher Art haben. Meta und Google wiesen in dem Prozess die Vorwürfe zurück. In dem Prozess wurde vor den Geschworenen auch Meta-Chef Mark Zuckerberg befragt.
Erst am Vortag hatten Geschworene im US-Bundesstaat New Mexico Meta zu einer Geldstrafe von 375 Millionen Dollar verurteilt, weil das Unternehmen nach Überzeugung einer US-Jury wider besseres Wissen nicht genug für den Schutz junger Nutzer getan hat. Meta will in Berufung gehen.