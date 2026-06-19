CDG-Preis für Innovation in der Proteinproduktion

Durch die Grundlagenforschung im 2017 gestarteten "CD-Labor für Wachstumsentkoppelte Proteinproduktion in Hefe", das Gasser geleitet hat, sei ein Paradigmenwechsel in den Life Sciences gelungen: Hefen produzieren in industriellen Bioreaktoren gezielt Proteine, ohne dafür kontinuierlich wachsen zu müssen, hieß es seitens der CDG. Ansonsten würde Biomasse entstehen, die aus Sicht der Produktion letztlich Abfall sei. Mit der Entkopplung von Hefezellwachstum und Proteinproduktion spare man nicht nur Energie und Kosten, sondern reduziere auch den Bedarf an technischen Lösungen zur Belüftung und Kühlung des Bioreaktors.

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