CDG-Preis für Innovation in der Proteinproduktion

Der diesjährige Preis der Christian Doppler-Gesellschaft (CDG) für Forschung und Innovation geht an Brigitte Gasser von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien für ihre Forschung im Bereich Proteinproduktion. Der Preis ist mit 40.000 Euro dotiert und richtet sich an aktive oder ehemalige Leiterinnen und Leiter von CD-Labors oder Josef Ressel Zentren und ehrt "exzellente Erkenntnisse in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung und darauf aufbauend die Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmenspartner".
von
Durch die Grundlagenforschung im 2017 gestarteten "CD-Labor für Wachstumsentkoppelte Proteinproduktion in Hefe", das Gasser geleitet hat, sei ein Paradigmenwechsel in den Life Sciences gelungen: Hefen produzieren in industriellen Bioreaktoren gezielt Proteine, ohne dafür kontinuierlich wachsen zu müssen, hieß es seitens der CDG. Ansonsten würde Biomasse entstehen, die aus Sicht der Produktion letztlich Abfall sei. Mit der Entkopplung von Hefezellwachstum und Proteinproduktion spare man nicht nur Energie und Kosten, sondern reduziere auch den Bedarf an technischen Lösungen zur Belüftung und Kühlung des Bioreaktors.
Service: https://www.cdg.ac.at/
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/CDG/APA-Fotoservice/Mirjam Reither/Mirjam Reither