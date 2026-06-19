Bürger auf der Spur der Elritzen

Obwohl Elritzen weit verbreitet und für Süßwasserökosysteme von Bedeutung sind, war wenig über ihre tatsächliche Artenvielfalt bekannt. Die Studie zeige, "wie viel wir über die Biodiversität unserer heimischen Gewässer noch lernen können. Besonders wirtschaftlich unbedeutende Kleinfischarten sind dabei für den Naturschutz von großer Bedeutung", erklärte Josef Wanzenböck vom Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee der Universität Innsbruck. Elritzen reagieren auf Umweltveränderungen nämlich besonders empfindlich, dadurch können die neuen Daten Ansätze für den Schutz von Süßwasserökosystemen liefern, meinen die Forscher.

Service: https://doi.org/10.1007/s10661-026-15168-6