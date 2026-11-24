Erarbeitet wurde der Aktionsplan von Projektleiterin Claudia Schlag mit Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen. Er soll einer Radikalisierung entgegenwirken, bevor diese entsteht. Dafür werden laut Winkler die Streetwork-Maßnahmen ausgebaut und ein eigener Jugendaktionsplan erarbeitet. Außerdem sollen Radikalisierung und Extremismus an den Schulen im Ethikunterricht behandelt werden. Bei den Sportvereinen gehe es unter anderem darum, Trainerinnen und Trainer sowie Funktionärinnen und Funktionäre zu sensibilisieren, sagte Schlag.

Die Schulungen im Landesdienst müssen von sämtlichen Führungskräften verpflichtend absolviert werden. E-Learnings wird es für alle Landesbediensteten geben. Geplant sind außerdem niederschwellige Anlaufstellen ähnlich der bundesweiten Beratungsstelle Extremismus (BEX). Ziel sei "ein Burgenland frei von jeglichen extremistischen Tendenzen, egal ob politisch, religiös oder menschenfeindlich motiviert", betonte Winkler.