"Die Rahmenbedingungen sind und bleiben herausfordernd", beteuerte Novak. Die hohe Inflation und die damit einhergehenden Kostensteigerungen bei Energie oder Personal würden sich auswirken. Man habe bei der Erstellung des Budgets darauf geachtet, das Defizit zu reduzieren, zugleich aber auch zentrale Leistungen abzusichern, erklärte die Ressortchefin. Vergleichsweise gute Wirtschaftsdaten in Wien und ein Beschäftigungswachstum würden hier helfen.

Die Einnahmen in der Höhe von 20,78 Mrd. Euro lukrieren sich mit einem Anteil von 44 Prozent vor allem aus Ertragsanteilen und Transfers, die sich laut Novak wieder besser entwickeln. Um ein "Geschenk" des Bundes handle es sich dabei nicht, versicherte sie. Denn die Anteile würden gemeinschaftlich von allen Ländern erwirtschaftet. Dass man in Sachen Defizit rund eine halbe Milliarde über den Zielvorgaben des Stabilitätspaktes liegt, sei ein bewusster Schritt. Denn weiteres Konsolidieren ohne deutliche Leistungsreduktion sei kaum mehr möglich. Der Pakt ermögliche diesen Spielraum, erläuterte Novak.

Der Gesamtschuldenstand wird laut Finanzdirektor Christoph Maschek 2027 gemäß Voranschlag rund 18,4 Mrd. Euro betragen. Allerdings hofft man im Rathaus, dass man 2026 erfreulicher abschneiden wird als geplant. Das Ergebnis könnte angesichts eines "disziplinierten" Vollzugs heuer um 250 Mio. Euro besser ausfallen als ursprünglich angenommen, hieß es heute. Das würde auch Auswirkungen auf den Gesamtschuldenstand heuer und kommendes Jahr haben. Möglich ist laut Maschek, dass der Schuldenberg 2027 mit rund 17,4 Mrd. Euro letztendlich unter dem Voranschlag liegen wird. Das werde sich auch positiv auf die Zinslast auswirken, hob man hervor.

Sparen müssen nach Angabe der Finanzstadträtin kommendes Jahr so gut wie alle Ressorts. Zu den Bereichen mit einem kleinen Plus gehört die Bildung. Die Mittel werden etwa in die angekündigte Kindergartenreform fließen. Der Löwenanteil bei den Ausgaben entfällt mit 7,26 Mrd. Euro einmal mehr auf die Geschäftsgruppe Gesundheit, Soziales, Sport. Das Finanzressort erhält 5,33 Mrd. Euro, für Bildung bzw. Jugend und Integration sind 5,12 Mrd. Euro reserviert. Klima und Umwelt mit 2,1 Mrd. Euro, Wohnen mit 925 Mio. Euro, Planung und Verkehr mit 520 Mio. Euro sowie Kultur und Wissenschaft mit 338 Mio. Euro folgen auf den weiteren Plätzen.

Trotz Budgetkonsolidierung stehen 3,7 Mrd. Euro Gesamtinvestitionen auf dem Programm. Bei den Budgetmaßnahmen will man sich vor allem auf Einsparungen konzentrieren. Für die Parteienförderung gibt es etwa nur den halben Inflationsausgleich. Bei den Politikergehältern setzt man wie der Bund auf einen Anstieg um ein Prozent. Weitere Einschnitte wie die bereits vollzogenen Kürzungen bei der Mindestsicherung sollen ebenfalls helfen, die Ziele zu erreichen.

Gebühren werden wie bisher - falls dies gesetzlich vorgesehen ist - valorisiert. Neue Abgaben soll es aber nicht geben, wie auch NEOS-Budgetsprecher Markus Ornig bekräftigte. Zuletzt war etwa eine Haushaltsabgabe für den Kulturbereich ventiliert worden. "All das machen wir nicht. Wir sparen ausgabenseitig", hielt Ornig fest. Diskutiert und beschlossen wird das Stadtbudget im Gemeinderat Ende Dezember.

Dass die Opposition dem Beschluss zustimmt, davon ist nicht auszugehen - wie auch die Reaktionen zur Präsentation des Entwurfes zeigen. FPÖ-Obmann Dominik Nepp sprach von einer "finanzpolitischen Bankrotterklärung". Eine Neuverschuldung von 1,4 Mrd. Euro zu feiern, weil man angeblich eine Mrd. Euro habe einsparen können, sei kein Grund zur Freude. "Wir werden uns zudem genau anschauen, wie es zu dieser vermeintlichen Reduktion kommen konnte", kündigte er an. Die Zinszahlungen, so warnte er, würden weiter explodieren.

Für die Grünen verspielt die SPÖ derzeit das "Erbe des Roten Wien", wie die Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus befanden. Die Wienerinnen und Wiener müssten mehr zahlen, bekämen dafür aber weniger Leistung. Gebühren würden über der Inflation steigen, bei den Löhnen etwa in den Kindergärten oder in der Pflege werde aber gekürzt. Kritik übten die Grünen auch daran, dass "Superreiche" weiter geschont würden und es weiterhin keine Leerstands- oder Zweitwohnsitzabgabe gebe.

Die Wiener ÖVP forderte eine "echte Trendumkehr" in der Wiener Budgetpolitik. Nötig sei eine schlanke Stadt, die mit dem Geld der Wienerinnen und Wiener verantwortungsvoll umgehe und die ihre Ausgaben in den Griff bekomme, betonte Landesparteiobmann Markus Figl. Finanzstadträtin Novak versuche, ihre Finanzpolitik schönzureden.