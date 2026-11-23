Zuvor wollen die Abgeordneten jedoch Sobotkas Rolle beleuchten. Der ehemalige Nationalratspräsident soll nach dem Todesfall Kontakt zu Angehörigen des einstigen Justizsektionschefs aufgenommen haben. Auch wohnte Pilnacek mit einer ehemaligen engen Mitarbeiterin Sobotkas in einem Haus nahe des Fundorts des Leichnams. Für Dienstag sagte Sobotka, der bei seiner ersten Ladung aus Krankheitsgründen abgesagt hatte, sein Kommen zu.

Nach Sobotkas Befragung ist dann jene Edtstadlers anberaumt. Die ehemalige Kanzleramtsministerin steht aufgrund sichergestellter Chats mit Pilnacek auf der blauen Befragungsliste. Der suspendierte Sektionschef hatte in E-Mails an sie und den damaligen ÖVP-Generalsekretär und heutigen Bundeskanzler Christian Stocker geplante Änderungen im Korruptionsstrafrecht durch die grüne Justizministerin Alma Zadić kritisiert.