Gemeinsam hätten der Mossad und der österreichische Geheimdienst einen "Massenmord, der Hunderte junge europäische Männer und Frauen hätte treffen können", verhindert, so der damalige Mossad-Chef laut dem Medienbericht auf einer Konferenz in Jerusalem.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer 2024 dank eines Tipps eines befreundeten ausländischen Partnerdienstes Kenntnis von den Anschlagsplänen auf eines von drei geplanten Swift-Konzerten in Wien erhalten. Wenige Tage vor dem Konzert wurde der Hauptverdächtige Beran A. inhaftiert. Er wurde im Mai nicht rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt.