Israels Geheimdienst Mossad hat nach Angaben von Ex-Chef David Barnea bei der Vereitelung des verhinderten Anschlags auf ein Konzert von Taylor Swift 2024 in Wien eine wichtige Rolle gespielt. Die erste Warnung sei von Österreich gekommen, der Mossad habe dann seine Fähigkeiten zur Auswertung von Geheimdienstinformationen und bei der Zerschlagung von Infrastrukturen eingesetzt, was zur Festnahme der Terrorzelle geführt habe, sagte Barnea am Montag laut "Times of Israel".
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Gemeinsam hätten der Mossad und der österreichische Geheimdienst einen "Massenmord, der Hunderte junge europäische Männer und Frauen hätte treffen können", verhindert, so der damalige Mossad-Chef laut dem Medienbericht auf einer Konferenz in Jerusalem.
Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer 2024 dank eines Tipps eines befreundeten ausländischen Partnerdienstes Kenntnis von den Anschlagsplänen auf eines von drei geplanten Swift-Konzerten in Wien erhalten. Wenige Tage vor dem Konzert wurde der Hauptverdächtige Beran A. inhaftiert. Er wurde im Mai nicht rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt.