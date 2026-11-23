Insgesamt wurden für das Schuljahr 2026 österreichweit 5.616 Lehrerinnen und Lehrer neu aufgenommen - etwa zwei Drittel an Pflichtschulen und ein Drittel an AHS bzw. berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Rund 2.800 davon waren Absolventinnen oder Absolventen eines Lehramtsstudiums (2025/26: 2.500), 1.300 studieren noch Lehramt (25/26: 1.600). Rund 600 waren Quereinsteiger (25/26: 700), unverändert rund 900 wurden per Sondervertrag rekrutiert.

Betrachtet man die vergangenen fünf Jahre, zeigt sich beim Anteil der Lehramtsabsolventen zunächst ein deutlicher Rückgang (2022/23: 56 Prozent) bis 2025/26 (44 Prozent). Nun erfolgte wieder ein Anstieg. Das umgekehrte Bild ergibt sich beim Anteil der Quereinsteiger, also der Personen mit abgeschlossenem fachlich geeigneten Studium und einschlägiger Berufserfahrung: Hier wuchs der Anteil im gleichen Zeitraum von zunächst 5,5 Prozent auf 12 Prozent (2025/26) und ging nun erstmals wieder zurück. Der Anteil der Lehramtsstudierenden wiederum ist mittlerweile nach zwischenzeitlichem Anstieg auf 28 Prozent wieder genauso hoch wie 2022/23 (23 Prozent). Die Sonderverträge liegen seit Jahren fast unverändert bei 16 bis 17 Prozent.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, der flächendeckende Lehrermangel ist überwunden", so Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Aussendung. Die Maßnahmen der vergangenen Jahre würden wirken und die Personalsituation an den Schulen sich stabilisieren. "Allerdings ist die Zahl der Studierenden, die bereits während ihres Lehramtsstudiums arbeiten, mit 23 Prozent immer noch zu hoch. Unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder mehr fertig ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen in den Klassenzimmern und gleichzeitig sicherstellen, dass Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen können."

Im Bildungsministerium geht man davon aus, dass der flächendeckende Lehrermangel mittlerweile überwunden ist. Allerdings würde es regional und fachspezifisch nach wie vor Probleme geben. Besonders in Vorarlberg sowie in einzelnen Regionen Oberösterreichs, Kärntens und Tirols sei die Rekrutierung weiterhin anspruchsvoll. Auch in Unterrichtsgegenständen wie Deutsch, Bewegung und Sport sowie katholischer Religion gebe es zusätzlichen Personalbedarf. Ein Bedarfsrechner auf der Plattform "Klasse Job" zeigt, in welchen Unterrichtsgegenständen in den kommenden Jahren besonders viele Lehrkräfte gebraucht werden (https://go.apa.at/ZycjLfYE).