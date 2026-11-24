"Das Wort des Landes hat zu halten. Und ich sage Ihnen, es hält", sagte Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau betonte in ihrem Statement, im Sinne von Rotem Kreuz und Samariterbund gehandelt zu haben. Ergangen sei ein "eindringlicher Hilferuf", Voraussetzungen für die beiden Rettungsorganisationen seien zu schaffen gewesen. Die beiden für die Besiegelung der Reform noch notwendigen Verträge seien seit September fertig auf dem Schreibtisch von Prischl gelegen, hielt Mikl-Leitner fest. Verwiesen wurde von ihr auch auf die Experten-Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK), die berücksichtigt werde.

Vorgegangen wurde von Mikl-Leitner auf Basis Paragraf 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung. Darin heißt es: "(...) wenn ein Landesregierungsmitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommen sollte, kann der Landeshauptmann ein anderes Mitglied der Landesregierung mit der Vollziehung bzw. der Berichterstattung an den Landtag betrauen". Diese Rochade der Kompetenzen gilt dem Vernehmen nach nur für eine Sitzung, Prischl wird also nach dem nun gefällten Beschluss für die weitere Umsetzung der Notarztreform zuständig bleiben. Ein dauerhafter Kompetenzentzug bzw. die Neuorganisation der Geschäftsverteilung ist in Niederösterreich ebenfalls möglich, realpolitisch aber eine Rarität. Betroffen war in der jüngeren Vergangenheit Josef Leitner (SPÖ). Dem damaligen Landeshauptmann-Stellvertreter wurden 2008 nach einem Nein seiner Partei zum Landesbudget des Folgejahres unter der Federführung von Landeschef Erwin Pröll (ÖVP) die Kompetenzen in den Bereichen Wohnbauförderung und SPÖ-Gemeinden entzogen.

Prischl selbst war bei der Sitzung der Landesregierung im St. Pöltener Landhaus gesundheitsbedingt nicht anwesend. Die SPÖ-Politikerin war bereits in der Vorwoche erkrankt, der Gesundheitszustand habe sich "verfestigt", hieß es aus ihrem Büro. Prischl habe sich nach der Nachricht über die Umsetzung erleichtert gezeigt, hielt Mikl-Leitner in St. Pölten fest.

Auf Einladung der Landeshauptfrau dabei waren bei der Sitzung im Landhaus an der Traisen die Chefs von Rotem Kreuz und Samariterbund. Die Präsidenten Hans Ebner und Hannes Sauer unterstrichen einmal mehr ihre Forderung, dass beide gegenständlichen Verträge gemeinsam zeitnah eingebracht und beschlossen werden sollen.

Die Diskussion um die Reduktion der Notarztstandorte per 1. April 2027 beschäftigt Niederösterreichs Landespolitik seit Monaten. Im Kern ging es zuletzt um zwei Verträge, die von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Prischl aus Sicht von ÖVP und FPÖ sowie der Rettungsorganisationen zeitnah gemeinsam in der Landesregierung vorgelegt werden mussten, um die Reform auf Schiene zu bringen. Für den Rettungsdienstvertrag hatte das Büro von Prischl in der Vorwoche eine entsprechende Regierungsvorlage auf den Weg gebracht und damit den formalen Abstimmungsprozess für eine Beschlussfassung in der Landesregierung eingeleitet. Der Vertrag sichert die Finanzierung der Rettungsorganisationen u.a. in Bezug auf Rettungs- und Krankentransporte ab. Mitgeregelt wird darin auch der Ausbau von Standorten der Rettungstransportwagen Typ C (RTW-C).

Bei dem zweiten Beschluss handelt es sich um den Vertrag zur notärztlichen Versorgung. Von dem sogenannten NEF-Vertrag werden auch die Schließungen von Notarztstandorten besiegelt. Die SPÖ um Landesparteichef und Landesrat Hergovich warnte vor der Reform und blockierte die Einbringung dieses Vertrages. Man sah Prischl an einen gegen die Schließungen gerichteten Parteitagsbeschluss gebunden.