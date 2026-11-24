In den vergangenen Monaten habe man sich auf sozialen Medien mit Lehrkräften ausgetauscht und diese gefragt, was und wie viel sie aus eigener Tasche zahlen, damit der Unterricht auch funktioniert. Dabei habe man auch überraschende Antworten enthalten - bis zum Ausmalen der Wände im Klassenzimmer, meinte Maurer. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer würden mehrere hundert Euro pro Jahr aufwenden, manche sogar über 1.000 Euro. Das passe auch gut zu einer Studie der Universität Linz, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen war.

Der Bildungssprecher der Wiener Grünen, Felix Stadler, nannte vor allem Pro-Versionen von Lernapps als Kostenfaktor für Lehrkräfte. Nur mit diesen könne der Unterricht auch interaktiv gestaltet werden. Dazu kämen Dinge wie Mini-Whiteboards oder auch zusätzliche Möbel. Lehrkräfte könnten dies zwar von der Steuer absetzen. "Aber absetzen heißt nicht zurückbekommen." Was wieder hereinkommt, sei von der Höhe des Steuersatzes abhängig und meist nur ein kleinerer Teil.

Im Modell der Grünen soll für jede Klasse rund 1.000 Euro zur Verfügung stehen - abhängig von Schultyp, Standort und Altersstufe. Diese sollten anders als die derzeitigen Warenkörbe oder Sachkostenbudgets, die je nach Bundesland existieren, unbürokratisch abrufbar sein. Was konkret gebraucht wird, sollen die jeweiligen Lehrkräfte vor Ort entscheiden. Bei knapp 60.000 Klassen in Österreich würde dies rund 60 Mio. Euro kosten - ziehe man die schon jetzt zur Verfügung stehenden Sachkostenbudgets bzw. die steuerliche Rückerstattung von Werbungskosten ab, käme man laut Maurer auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.