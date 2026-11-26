Wissenschaftern zufolge waren die meisten der 79 Hingerichteten Jugendliche oder junge Männer. Sie wurden durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf getötet. Sie lagen in Gruppen in drei Gräben in dem Gräberfeld, viele von ihnen trugen verrostete Fesseln um ihre Handgelenke. Es soll sich um das früheste bekannte Massengrab von Hingerichteten in der Region Athen handeln.

Kulturministerin Lina Mendoni sagte, die Funde hätten ein Licht auf "eine der dunkelsten Seiten" von Athens langer Geschichte geworfen. Die Männer hätten einen "gewaltsamen, tragischen Tod" erlitten.

Die Hingerichteten lebten im siebenten Jahrhundert vor Christus im antiken Athen, einer Zeit des Aufruhrs, rund zwei Jahrhunderte vor dem Beginn des goldenen Zeitalters der Stadt. Wissenschafter nehmen an, dass sie an der Kylonischen Verschwörung beteiligt waren, einem gescheiterten Staatsstreich, dessen Unterstützer exekutiert wurden.

Die Skelette blieben im Sand der Nekropole erhalten, nachdem sie ausgegraben worden waren, begannen sie aber schnell zu verfallen und müssen nun unter präzisen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen aufbewahrt werden.

(S E R V I C E - Homepage der Stavros-Niarchos-Stiftung: https://www.snf.org/)