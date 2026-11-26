Taylor war zum Start der New-Wave-Band in den 1980er-Jahren Gitarrist und hatte die Band 2006 verlassen. Duran Duran war in den 80er-Jahren eine der erfolgreichsten Popbands und zählte zu den Initiatoren einer Poprock-Richtung namens New Romantic. Die Band um Sänger Simon Le Bon schrieb Popklassiker wie "Girls On Film", "The Wild Boys", "Hungry Like the Wolf", "The Reflex" oder "A View to a Kill".

Vor gut vier Jahren hatte Taylor seine Krankheit bei der Einführungszeremonie der Band in die "Rock & Roll Hall of Fame" bekanntgemacht. In einem bei der Veranstaltung in Los Angeles vorgelesenen Brief schrieb er, der Krebs sei unheilbar. Duran Duran wurden damals in die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio aufgenommen.

2006 hatte Taylor die Band im Streit während einer US-Tournee verlassen. Zwischen ihm und den anderen vier Bandmitgliedern sei es zu einer "unüberbrückbaren Kluft" gekommen, hiess es damals. Dies mache eine weitere Zusammenarbeit unmöglich.