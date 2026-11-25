Parallel zu den Konzertvorbereitungen arbeitete Grande an der Fertigstellung ihres inzwischen Grammy-nominierten achten Studioalbums "Petal". Auch als Schauspielerin feierte Grande zuletzt Erfolge. Sie ist etwa an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller in der Komödie "Focker-in-Law" zu sehen.

Grande hatte nach ihrer Tournee eine Auszeit von ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit angekündigt. Seit Jahren sieht sich die Sängerin mit öffentlichen Kommentaren und Spekulationen über ihr Aussehen und ihren Gesundheitszustand konfrontiert.