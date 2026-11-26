"Ich hatte nie vor, einen Weihnachtshit zu schreiben - ich war ein ernsthafter Musiker!", sagte Rea 2016, als er in der britischen Zeitung "The Guardian" die Entstehungsgeschichte erzählte. Gedacht war der Song zunächst auch gar nicht für ihn selbst: "Ursprünglich dachten wir, wir geben ihn Van Morrison", erzählte der Rock- und Bluesmusiker im Dezember 2025, wenige Tage vor seinem Tod, dem "Independent". Doch es kam anders.

Der Text zu "Driving Home for Christmas" war lange vor 1986 entstanden - bereits im Dezember 1978 auf der Heimfahrt von London nach Middlesbrough, Reas Heimatstadt im Nordosten Englands. Damals schien seine Karriere am Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. "Für mich war alles vorbei: Mein Plattenvertrag lief so gut wie aus, und mein Manager hatte mir gerade gesagt, dass er mich verlässt", erinnerte sich Rea im "Guardian". Die Plattenfirma wollte ihm nicht einmal ein Zugticket bezahlen.

Selbst hinters Steuer durfte er auch nicht, denn er hatte gerade ein Fahrverbot. Also holte ihn seine Jugendliebe - und langjährige Ehefrau - Joan mit dem Auto an den Abbey Road Studios ab. Es begann zu schneien und die beiden gerieten mehrfach in einen Stau. "Ich habe zu den anderen Fahrern rübergeschaut, die alle so unglücklich aussahen", erzählte Rea. "Aus Spaß fing ich an zu singen: 'We're driving home for Christmas ...' Und immer, wenn das Licht der Straßenlaternen ins Auto fiel, habe ich Textzeilen aufgeschrieben."

Erst um 3.00 Uhr kam das Paar laut Rea zu Hause an. Im Haus sei es so kalt gewesen, dass der Schnee auf der Fußmatte nicht schmolz, erinnerte er sich. Zu seiner Überraschung war ein Brief mit einem Scheck über 15.000 Pfund angekommen - Tantiemen für seinen US-Hit "Fool (If You Think It's Over)". "Eben hatten wir noch unsere letzten 220 Pfund, und plötzlich konnten wir uns ein Haus kaufen", sagte der Musiker. Die Notizen für "Driving Home for Christmas" landeten in einer alten Blechdose voller unfertiger Ideen.

Einige Jahre später probierte Rea mit seinem Keyboarder Max Middleton neue Klaviere aus. "Wir haben herumgeblödelt", erzählte er. Inspiration lieferten demnach der US-Jazzpianist Count Basie und der Sänger Nat King Cole ("The Christmas Song"). Zu der Melodie, die bei den Sessions des Duos entstand, passten die alten Textzeilen aus der Blechdose von der Fahrt durch den Schnee perfekt.

Zunächst landete "Driving Home for Christmas" als B-Seite auf der Single "Hello Friend", die im November 1986 herauskam. Ein DJ drehte die Platte um und spielte das Lied im Radio - und obwohl diese erste Aufnahme noch nicht so weihnachtlich klang wie die heute bekannte Version, kam es bei den Hörern an. Middleton schlug daraufhin vor, den Song mit Streichern neu aufzunehmen, und steuerte selbst das jazzige Piano-Intro bei.

Die neue, deutlich weihnachtlichere Version erschien 1988 und kam in Großbritannien zunächst nur auf Platz 53. Erst über die Jahre wurde sie zum Dauerbrenner, der jeden Dezember in die Charts zurückkehrt.

Rea brauchte eine Weile, um seinen Frieden mit dem Weihnachtshit zu machen. "Früher hatte ich furchtbare Angst, dass der Song das letzte bisschen Glaubwürdigkeit ruiniert, das ich noch hatte", gestand er dem "Guardian". Finanziell zahlte sich das Lied aus: Nach einer Schätzung der "Financial Times" brachte es jeden Dezember rund 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro) ein. Die Rechte an seinem Werk hatte Rea nach seiner Krebserkrankung seiner Frau überschrieben, berichtete der "Evening Standard".

Den Erfolg des Liedes erklärte Rea dem "Independent" so: "Es hat diese Hoffnung und Wärme, wie alle klassischen Weihnachtslieder." Dazu komme der Frust, im Stau auf der Autobahn festzustecken - "damit können sich die Leute identifizieren". Von einem Stau wurde Rea übrigens nicht nur zu "Driving Home for Christmas" inspiriert. Auch seinen Hit "The Road to Hell" (1989) schrieb er über die Rushhour auf der ständig verstopften Londoner Ringautobahn M25.