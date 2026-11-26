Bereits am Montag hatte die Gruppe mit einem mysteriösen Teaser auf Instagram für wilde Spekulationen bei den Fans gesorgt. In dem Clip war ein grauer See zu sehen, mitten auf dem Wasser stieg dichter Qualm auf, als würde sich etwas zusammenbrauen. Nun lüftete die Band das Geheimnis. In einem neuen Clip erscheint hinter dem Rauch ein schwarzer Sack, aus dem eine weiße Verpackung mit der Aufschrift "Broilers Banda" zum Vorschein kommt.

Die Band selbst ist voller Vorfreude: "Es fühlt sich gerade alles sehr rund und absolut richtig an. Ein ziemlich gutes Broilers-Jahr steht bevor, das wissen wir." Der Vorverkauf für die neuen Tourtermine und die Vorbestellung für das Album starten laut Management am kommenden Freitag (27. November).