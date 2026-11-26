©APA, dpa, Henning Kaiser
Die Broilers haben ein neues Studioalbum angekündigt: Es soll "Banda" heißen und am 23. Juli 2027 erscheinen - sechs Jahre nach ihrem letzten Album "Puro Amor". Mit dem neuen Album geht die Punkrockband dann auch auf Tournee: Am 29. Juli werde die Tour in Graz (Kasematten Open Air) starten, teilte das Plattenlabel der Broilers mit. Am 30. Juli gastiert die Punkband aus Düsseldorf in Linz (Posthof Open Air).
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Bereits am Montag hatte die Gruppe mit einem mysteriösen Teaser auf Instagram für wilde Spekulationen bei den Fans gesorgt. In dem Clip war ein grauer See zu sehen, mitten auf dem Wasser stieg dichter Qualm auf, als würde sich etwas zusammenbrauen. Nun lüftete die Band das Geheimnis. In einem neuen Clip erscheint hinter dem Rauch ein schwarzer Sack, aus dem eine weiße Verpackung mit der Aufschrift "Broilers Banda" zum Vorschein kommt.
Die Band selbst ist voller Vorfreude: "Es fühlt sich gerade alles sehr rund und absolut richtig an. Ein ziemlich gutes Broilers-Jahr steht bevor, das wissen wir." Der Vorverkauf für die neuen Tourtermine und die Vorbestellung für das Album starten laut Management am kommenden Freitag (27. November).