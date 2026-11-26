Die Band will auch auf der neuen Scheibe "Lieder für die Seele" bringen, "Geschichten, die das Leben schreibt", heißt es in der Ankündigung zur Veröffentlichung. Das sei die DNA der Kastelruther Spatzen. Man habe Songs eingefangen, die "wie Filmszenen wirken". "Jeder Track ist eine kleine Geschichte, die fesselt, berührt und manchmal auch zum Nachdenken bringt, aber auch zum Feiern und Mitsingen."

Rier wünscht sich unterdessen weniger Pomp bei Schlagershows. "Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Aufwand übertrieben wird", sagte der 66-Jährige der dpa. Für volkstümlichen Schlager brauche man zur Untermalung weder Pyrotechnik noch spezielle Lichteffekte oder Bühnennebel. Zudem sollte man bei den großen TV-Shows auch mehr Nachwuchskünstlern eine Chance geben. "Die Großen in der Branche werden extrem gepusht." Das Menschliche könne so leicht verloren gehen. Der Nachwuchs komme häufig zu kurz.

Rier hatte sich 2025 einer Herzoperation unterziehen müssen und ließ sich bei der Weihnachtstour im vergangenen Jahr dann von seinem Sohn Alexander vertreten. Er sei mit der Genesung zufrieden, müsse sich aber immer noch ein wenig schonen, sagte er jetzt. "Ich möchte mit der Musik so lange weitermachen, wie sie mir Freude bereitet und die Gesundheit mitspielt."

Der größte Stress bei den Tourneen seien die langen Fahrten. "Wenn ich sehe, dass es den Leuten gefällt, bin ich sehr zufrieden. Das Schönste ist, wenn die Leute nachher sagen: "Danke für die schönen Lieder"."