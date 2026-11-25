Sido ("Schlechtes Vorbild", "Astronaut") gehört zu den erfolgreichsten Rappern des Landes, mit Gold- und Platinplatten und diversen Preisen. Für sein neues Album hat er im kommenden Jahr bereits eine Arena-Tour angekündigt. Am 3. Oktober 2027 macht er dabei auch in der Wiener Stadthalle Halt.

Kürzlich erzählte der 45-Jährige in dem Podcast "Take me Späti", er habe jetzt seinen "inneren Frieden" gefunden. Alles, was bei ihm los sei, schreibe er nieder. Die durchsichtige Maske soll wohl nicht nur auf seine eigene Vergangenheit und seine frühe Karriere anspielen, sondern auch zeigen, dass er sich nicht "verstecken" muss, also sie transparent macht.

Das hat der Rapstar, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, eigentlich auch schon auf seiner sehr persönlichen Vorgängerplatte "Paul" bewiesen, die Ende 2022 rauskam. Dort rappte er etwa über Drogensucht, Therapie, seine zerbrochene Ehe und seine Kinder. Was ist also jetzt anders am neuen Album?

Im "Take me Späti"-Podcast sagte Sido, "Paul" habe er direkt nach bzw. in seiner Therapie damals geschrieben. Dem habe er nun mit "Frieden" ein Ende bereiten wollen. Tatsächlich wirkt die neue Platte, die sich stellenweise viel im Popsound bewegt, wie eine Weiterentwicklung des Vorgängers. Es geht um Selbstakzeptanz, die Versöhnung mit sich selbst, Reflexion und Vaterliebe, auf dem Song "Issa" ist am Ende sogar sein Sohn Bo zu hören.

Im Lied "Genug" zusammen mit dem Sänger Menowin Fröhlich rappt Sido etwa: "Wenn ich heute in den Spiegel schau', dann seh' ich mich, einen der nicht mehr zu viel oder zu wenig ist". Und im Song "Flügel" heißt es: "Ich stehe immer wieder auf, auch nach 'nem Niederschlag". Ein durchgehender roter Faden ist auf der Platte nicht immer leicht auszumachen, dafür überzeugen viele Lieder mit einprägsamen Melodien.

Provokante Zeilen, wie man sie vom Sido Anfang der Nullerjahre kennt, findet man auf "Frieden" kaum, raplastiger wird es im Track "Jungs" mit den beiden Rappern Gzuz und Estikay oder in "Propaganda" mit Fler. Dafür rückt ein anderes Thema in den Vordergrund: In vielen Liedern tauchen Bezüge zum Glauben und zu Gott auf, in "Puzzleteil" mit Montez rappt Sido: "Wir alle sind perfekt, nur Gott ist besser".

Jesus sei schon immer in seinem Leben gewesen und habe eine Rolle gespielt, sagte Sido im Podcast "Once Upodcast Time" mit Komiker Tedros "Teddy" Teclebrhan dazu. In seinem Song "Issa" sei es das erste Mal, dass er über seine öffentliche Beziehung zu Jesus Christus spreche. Das Lied handelt davon, wie der Künstler mit sich selbst im Reinen ist und auf seine Vergangenheit zurückblickt.

An einer Stelle heiß es: "Und heute fahre ich schon wieder 'ne Million zur Bank / Fühlt sich komisch an, darum trag' ich mein'n Rosenkranz". Im dazugehörigen Musikvideo tritt Sido - und später auch Sohn Bo - sogar mit Rosenkranz auf und rappt: "Meine Koffer sind gepackt. Ich nehm' den nächsten Flixbus, da mach' ich's mir bequem direkt neben Jesus Christus, da herrscht Frieden, digga".

Das Thema Glaube zieht sich durch einige Songs, doch "Frieden" ist auch ein Album der Feature-Gäste. Nico Santos ist mit dem Lied "Nichts" vertreten, Sarah Connor mit "Reise" und Marteria rappt auf "Kokon" mit Lacazette. Für "Respekt" hat sich Sido Rapper Shindy an die Seite geholt. Nicht auf dem Album gelandet ist dagegen ein Song mit dem umstrittenen Soul-Sänger Xavier Naidoo ("Dieser Weg"). Im Frühjahr hatte Sido noch angekündigt, dass er ein Feature mit ihm aufgenommen habe - den Titelsong der Platte.

Lange Zeit war Naidoo mit Aussagen aufgefallen, die ihm Antisemitismus- und Rassismusvorwürfe einbrachten. Im April 2022 überraschte der Musiker aus Mannheim mit einem Video, in dem er sich entschuldigte und von extremen Positionen distanzierte. Er sei von Verschwörungserzählungen "geblendet" gewesen, erklärte er damals. Naidoo zog sich von den großen Bühnen zurück, vergangenes Jahr feierte er sein Comeback.

Im Podcast fragte Teclebrhan Sido nun, was aus dem gemeinsamen Song geworden sei. Er habe es nicht auf die Platte geschafft, weil er das Album überschattet hätte, erklärte der Künstler daraufhin. Er habe Naidoo gesagt, sein Album sei so gut und es gehe um so vieles, was er in die Welt tragen möchte. Da wolle er nicht, dass nur über ihn gesprochen werde, wenn das Album erscheine, das würde es zu klein machen. Den Song selbst finde er aber "super".