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Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space Austria) konnte beim Ausbau der Weltraumproduktion in NÖ einen ersten Erfolg vermelden: Österreichs größter Raumfahrtzulieferer eröffnete jüngst am Standort in Berndorf im Bezirk Baden (NÖ) einen neuen Reinraum zur Herstellung sensibler Raumfahrtkomponenten. Zudem soll der Umbau einer neu angemieteten benachbarten Halle mit rund 2.500 Quadratmetern Fläche Mitte 2027 abgeschlossen sein. Für die Erweiterung seines Produktionsstandortes und die Verdoppelung der Produktionsfläche auf insgesamt 5.000 Quadratmetern investiert das Unternehmen laut jüngsten Angaben sechs Millionen Euro - im Juni sprach man noch von 4,5 Mio. Euro.

von APA