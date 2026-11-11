Aufschrecken beim Einschlafen bisher zu wenig ernst genommen

Schlafzuckungen sind plötzliche, unwillkürliche Muskelkontraktionen, die beim Übergang vom Wachsein in den Schlaf auftreten. Sie können auch mit dem Gefühl des Fallens oder eines Gleichgewichtsverlustes, mit Angst, Panik oder der Empfindung eines vermeintlichen Elektroschocks einhergehen. "Das Aufschrecken ähnelt einer Schreckreaktion und ist häufig mit Herzklopfen und Angst verbunden", erklärte die Psychologin Tanja Grünberger vom Labor für Schlaf- und Bewusstseinsforschung an der Universität Salzburg gegenüber der APA.

Wie häufig das Phänomen auftritt, dazu gebe es kaum Studien, schreiben Grünberger, der Leiter des Salzburger Schlaflabors, Manuel Schabus, und Kollegen in ihrer Arbeit. Schätzungen würden darauf hindeuten, dass etwa 60 bis 70 Prozent der Menschen zumindest sporadisch Schlafzuckungen erleben, bei etwa zehn Prozent seien sie häufig.

Die Salzburger Psychologinnen und Psychologen haben in einer Online-Umfrage unter 194 Erwachsenen in Österreich und Deutschland Personen, die mindestens einmal pro Woche beim Einschlafen aufschrecken, mit solchen verglichen, bei denen dies nie oder nur selten vorkommt. Sie befragten sie zu ihrer Schlafqualität, Tagesmüdigkeit, sogenannten "dysfunktionalen Überzeugungen" zum Thema Schlaf, also Einstellungen, die eine Schlafstörung aufrechterhalten, wie z.B. "Ich muss acht Stunden schlafen, sonst werde ich krank", sowie zu Symptomen von Angst und Depression.

Rund die Hälfte der Befragten schreckte zumindest wöchentlich beim Einschlafen auf und hatte mindestens ein weiteres Symptom, die andere Hälfte diente als Kontrollgruppe. Im Vergleich zu letzterer berichtete die Gruppe mit Schlafzuckungen über signifikant schlechtere Schlafqualität, einen schwereren Grad an Schlaflosigkeit, mehr dysfunktionale Einstellungen zum Thema Schlaf sowie stärkere Angst- und Depressionssymptome.

Am interessantesten beurteilt das Forschungsteam, wie eng Schlafzuckungen damit zusammenhängen, wie Menschen über Schlaf denken und fühlen. Je stärker die Befragten an wenig hilfreichen Überzeugungen zum Thema Schlaf festhielten und je ängstlicher sie waren, desto häufiger berichteten sie vom Aufschrecken beim Einschlafen. Die Daten könnten zwar nicht zeigen, was was verursacht, aber dieses Muster ähnle dem was man von Schlaflosigkeit kenne.

"Ohne ausreichende Evidenz wurde das Phänomen bisher als harmlos beurteilt und nicht ernst genommen", betonte Grünberger. Bei jenen Personen, die diese Schlafzuckungen aber häufig und intensiv erleben, führe es zu einer starken emotionalen und kognitiven Aktivierung, was zu einer Übererregung des Nervensystems und gesteigerter Wachheit und in der Folge zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer Schlafstörung führt.

Speziell in Zeiten psychischen Stresses und emotionaler Belastung berichteten die Befragten über häufigeres Aufschrecken beim Einschlafen. "Genau das sind Prozesse, die auch von den sonstigen Schlafstörungen bekannt sind", betonte die Psychologin.

(SERVICE - Link zur Studie: https://doi.org/10.1371/journal.pmen.0000737 )