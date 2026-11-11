Astronomienachwuchs holt erstmals Medaillen bei Wissenschaftsolympiade

Sowohl Lukas Doktor von der HTL Eisenstadt als auch Simon Spitaler vom Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn sicherten sich eine Bronzemedaille. Insgesamt trat Österreich mit fünf Talenten - darunter auch Moritz Eisl, Michal Rajec und Stefan Winkler - beim diesjährigen Wettbewerb an.

Das Programm umfasste mehrere Einzelprüfungen sowie einen internationalen Teamwettbewerb. Die theoretischen Aufgaben bei der Olympiade reichten laut Aussendung der IOAA-Austria von der Bahn eines interstellaren Objekts über Sternwinde und Gravitationslinsen bis zur inneren Struktur Jupiters und zur Bestimmung der Masse eines supermassereichen Schwarzen Lochs. Gefragt waren physikalisches Verständnis, mathematische Ausdauer und die Fähigkeit, vertraute Grundlagen auf ungewohnte Situationen anzuwenden.

Die IOAA ist ein jährlich stattfindender Schülerwettbewerb für Astronomie und Astrophysik mit dem Ziel, junge wissenschaftliche Talente zu entdecken und zu fördern sowie den akademischen Austausch, den Wissensaustausch und interkulturelle Verbindungen zwischen den Nationen zu stärken. Die Teilnahme Österreichs wurde unter anderem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, dem Infrastrukturministerium sowie der Johannes-Kepler-Sternwarte Linz unterstützt.

SERVICE: https://ioaa-austria.at/