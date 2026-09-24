Archäologen entdeckten gallischen Wall – Spur zum Ur-Paris?

Der Fund stammt aus der Zeit der Gallier und könnte zu Lutetia, der gallischen Siedlung auf dem Gebiet des heutigen Paris gehört haben, die Julius Cäsar in seinem Bericht über die Eroberung der Stadt im Jahr 52 vor Christus erwähnt.

Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard sprach von einem möglichen "bedeutenden Durchbruch" für die Erforschung der Ursprünge von Paris. "Möglicherweise stehen wir hier vor einem der bedeutendsten Überreste, die jemals entdeckt wurden, um das gallische Lutetia zu verstehen", erklärte sie in einer Pressemitteilung.

Zugleich betonte sie, dass Funktion und genaue zeitliche Einordnung des Fundes noch überprüft werden müssten. Die Hinweise seien derzeit jedoch "besonders bemerkenswert".

Bisher war nicht eindeutig geklärt, wo das gallische Lutetia lag - und damit, wo die Wurzeln des späteren Paris zu suchen sind. Das gallische Lutetia ist vor allem aus den Schriften Julius Cäsars bekannt. Er beschrieb eine Siedlung auf einer Insel in einer Schleife der Seine, die über Brücken erreichbar war. Das könnte zur Île de la Cité passen.

Archäologische Funde in Nanterre westlich von Paris hatten jedoch auch diese Gegend als möglichen Standort des gallischen Lutetia ins Spiel gebracht. Nun könnte der neue Fund Bewegung in das alte Rätsel bringen. Denn der Wall passt nicht nur geografisch ins Bild.

Wichtige Brandspuren

An der Mauer wurden auch Spuren eines Brandes entdeckt. Cäsar berichtet, dass die Gallier ihre Anlagen vor der Schlacht von Lutetia im Jahr 52 vor Christus selbst in Brand gesetzt hätten. Ein Zusammenhang wäre bemerkenswert - bewiesen ist er allerdings nicht.

Erste Radiokohlenstoffanalysen datieren die Mauer zwischen 200 und 10 vor Christus. Die Befunde passen zu einer Besiedlung am Ende der Eisenzeit und einer Zerstörung durch Feuer. Eine genaue Datierung des Brandes auf das Jahr 52 vor Christus ist damit jedoch noch nicht möglich.

Weitere Untersuchungen sollen nun klären, ob der Wall tatsächlich zum gallischen Lutetia des Stammes der Parisii gehörte.