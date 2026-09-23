Sänger von Rockband Rose Tattoo gestorben

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Gary 'Angry' Anderson am Montagabend, den 21. September 2026 im Kreise seiner Lieben hier in Australien verstorben ist", heißt es in einer Mitteilung der Band. "Angry war ein hingebungsvoller Vater und wurde von seinen Freunden, Bandkollegen sowie allgemein der Musik- und Unterhaltungsszene sehr geschätzt. Sein Verlust wird all jene sowohl hier in Australien als auch international schwer treffen, die ihn kannten und liebten."

Die Gruppe gehörte zu einer der prägenden Größen des australischen Hardrock und ist bekannt für Lieder wie "Bad Boy for Love", "Rock 'n' Roll Outlaw" und "Stuck on You". Anderson war von Anbeginn dabei, seine markante Stimme machte einen Teil des Wiedererkennungswerts von Rose Tattoo aus.

Als Solokünstler landete Anderson 1987 mit "Suddenly" seinen größten Hit. Die gefühlvolle Ballade wurde durch die australische Erfolgsserie "Neighbours" bekannt: Sie lief bei der Hochzeit der Serienfiguren Scott und Charlene, gespielt von Jason Donovan und Kylie Minogue. "Suddenly" erreichte Platz zwei der australischen Charts und Platz drei in Großbritannien.

Auch außerhalb der Rockmusik war Anderson bekannt. 1985 spielte er in dem Film "Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel" den Gangster Ironbar. Zudem trat er 1992 als König Herodes in der australischen Bühnenproduktion von "Jesus Christ Superstar" auf.

Die Familie und die Band baten nach Andersons Tod um Privatsphäre. Sie dankten Fans für ihre Anteilnahme.