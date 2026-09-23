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Streit um Erbe von Dolly Parton entbrannt

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Country-Legende starb im August
©Afp, Chris DELMAS, APA
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Nur wenige Wochen nach dem Tod der Country-Musik-Legende Dolly Parton ist zwischen ihrem ehemaligen Manager und ihrem Neffen ein Streit um das millionenschwere Erbe ausgebrochen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, beantragte Partons langjähriger Manager Danny Nozell eine einstweilige Verfügung gegen ihren Neffen Bryan Seaver, dem er eine "eskalierende Drohkampagne" vorwarf, um Geld aus den Unternehmen der verstorbenen Sängerin zu erpressen.

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Seaver war jahrelang für die Sicherheit seiner Tante verantwortlich gewesen, bevor er einem Bericht des Portals "TMZ" zufolge in der vergangenen Woche plötzlich gefeuert wurde. Dies sei "unerwartet und bisher ohne Erklärung" erfolgt, sagte er dem Portal. Er sei darüber enttäuscht.

Laut der "New York Times" soll sich seine Enttäuschung indes in Bedrohungen geäußert haben. Die Zeitung beruft sich auf am Dienstag in Nashville eingereichte Gerichtsunterlagen, wonach Seaver in Textnachrichten gedroht haben soll, er würde zur "Hand der Vergeltung für meine ganze Familie" werden. Den Antrag gestellt hatte die von Nozell geleitete Organisation "She's Alive", die Partons Geschäfte verwaltet.

Sollte das Gericht die einstweilige Verfügung erlassen, dürfte Seaver dem Bericht zufolge Grundstücke von Partons Unternehmen nicht mehr betreten und keinen Kontakt zu den Angestellten aufnehmen.

Seaver, der sich selbst als Rüstungsunternehmer und internationalen Waffenhändler bezeichnet, teilte der Zeitung mit, er untersuche derzeit, wie Partons Geschäfte zum Zeitpunkt ihres Todes gemanagt worden seien. Er solle als "eine Art Opposition" zu der Marke seiner Tante dargestellt werden und dem sei nicht so, erklärte er.

Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben. Die "Königin der Countrymusik" wurde mit Hits wie "Jolene" und der Ballade "I Will Always Love You" bekannt, die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde. Zu ihrem Nachlass, der auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt wird, gehört unter anderem der Vergnügungspark Dollywood, der jedes Jahr etwa vier Millionen Besucher anzieht.

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