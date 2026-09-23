Nothing But Thieves kehren zu Anfängen zurück

Es ist kein Zufall, dass das Album in den Angelic Studios eingespielt wurde. Dort entstand auch das Debüt von Nothing But Thieves. Und auf "Stray Dogs" kehrt das Quintett zu seinen Anfängen zurück. Statt des elektronisch geprägten Sounds des Vorgängers setzt die Band diesmal auf einen raueren, organischeren und bewusst weniger perfekten Rocksound.

Der Stilwechsel wird schon im rifflastigen Opener und Titelsong deutlich - mit übersteuertem Gesang, krachenden E-Gitarren und wuchtigen Drums. Ziel war es nach Angaben der Band, die Energie ihrer Livekonzerte im Studio einzufangen. Kleine Unsauberkeiten wurden dabei nicht nur toleriert, sondern waren durchaus gewollt. Die Produktion übernahm Gitarrist Dominic Craik.

Auch das hymnische "Evolution" ist ganz auf die Bühne zugeschnitten. Der Song steigert sich aus einem zurückgenommenen Beginn in einen druckvollen Refrain. Das abschließende "A Different Kind of Happiness" wechselt zwischen filigranen Gitarrenpassagen und aggressivem Rock hin und her.

Die Abkehr vom Erfolgsrezept des Vorgängers ist aller Ehren wert. "Stray Dogs" klingt nicht wie der kalkulierte Versuch, den Nummer-eins-Erfolg von "Dead Club City" zu wiederholen. Stattdessen besinnen sich Nothing But Thieves überzeugend auf ihre größte Stärke: die unmittelbare Wucht einer Rockband, die entsteht, wenn die Musiker gemeinsam in einem Raum spielen.

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