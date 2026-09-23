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23 Wochen auf Platz 1: US-Chart-Rekord für Langley

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Langley brach Rekord von Mariah Carey
©Getty Images North America, APA, JASON KEMPIN
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Country-Musik-Star Ella Langley hat mit ihrem Hit "Choosin' Texas" einen neuen Rekord aufgestellt. Die Ballade der bis vor kurzem kaum bekannten Sängerin brach am Dienstag den bisher von Mariah Carey gehaltenen Rekord für die meisten Wochen an der Spitze der US-Charts, wie das Magazin "Billboard" mitteilte. Der im vergangenen Oktober veröffentlichte Song steht demnach seit 23 Wochen an der Spitze Singlecharts Billboard Hot 100.

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In der Country-Ballade singt Langley von Liebe und Trennung. Der Text der Sängerin, die selbst aus Alabama stammt, ist angereichert mit zahlreichen Anspielungen auf Texas. Bisher war der Charts-Rekord von Popdiva Mariah Carey mit ihrem Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" gehalten worden.

Langley zeigte sich am Dienstag überwältigt. "Das verändert mein Leben, das Leben derer, die den Song geschrieben haben, und das meiner Familie", sagte sie am Dienstag in einem Video im Onlinedienst Instagram. Die 27-Jährige wollte diesen Erfolg nach eigenen Worten "heute Abend feiern".

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