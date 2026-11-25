"Wir wollten dem Kind einen Namen geben", sagen Lutz (69) und Luy (55) im Gespräch mit der APA im Vorfeld des Jubiläums-Symposiums am Montag an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Beide sind Herausgeber des in drei Kapitel untergliederten Werkes "The Vienna School of Demography" (VSD), das zugleich die Denkschule vorstellt. Verkörpert wird das Geleistete über Reprints von 23 Fachpublikationen, die stellvertretend für Meilensteine seit Beginn 1980 stehen und zugleich "für sich sprechen", so Lutz. Vorgestellt wird das Werk im Zuge der Festivitäten.

Mit "Wien" im Werktitel bezieht man sich nicht auf eine geographische Verortung, sondern vielmehr auf jene Einrichtungen, die sich unter dem Dach des 2010 von Wittgenstein-Preisträger Lutz gegründeten Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital den Bevölkerungswissenschaften verschrieben haben: neben dem Vienna Institute of Demography (VID) der ÖAW eben auch das Laxenburger Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) mit seinem Programm "Population and Just Societies" sowie das Department für Demographie der Universität Wien, das mit Lutz' einstigem Wechsel von der Wirtschaftsuniversität Wien dort entstand.

Die Denkschule erweiterte die herkömmliche Bevölkerungsforschung - mit ihren zentralen Determinanten Alter und Geschlecht - um den Faktor Bildung. Zusammen mit den multidimensionalen Methoden, die ebenfalls von Demographen im Wiener Raum entwickelt wurden, konnten bereits angenommene wie auch gänzlich neue Zusammenhänge zwischen Bildung und wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Entwicklungen belegt werden.

Heute spricht man eher von "Humankapital" - Lutz selbst bevorzugt die "viel unproblematischere" englische Bezeichnung "Human Capital": "Es geht hier nicht um die Anzahl der Menschen, sondern um ihre Fähigkeiten und das, was sie im Kopf haben - in Anlehnung an das Lateinische 'caput' für Kopf."

Auf die Idee, dem in 50 Jahren im Raum Wien unter Lutz und Kollegen etablierten Forschungskorpus ein Mascherl umzuhängen, kam dem seit 2008 am ÖAW-Institut tätigen Luy im Rahmen seiner Bewerbung um die Institutsleitung. Lutz stand im Jahr 2022 kurz vor seiner Pensionierung. "Mir ist damals erst klar geworden, wie groß das war, was hier aufgebaut worden ist. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie es nach Wolfgang Lutz weitergehen könnte. Ich wollte das Erreichte und Vorhandene nicht vergessen, sondern fortführen und quasi unsterblich machen." So avisierte Luy schon in seinem Bewerbungsschreiben die Begründung der Vienna School of Demography.

Er war damals nicht der einzige Vater des Gedankens: Ganz unabhängig spielte auch IIASA-Forscher Landis MacKellar für einen Leistungsbericht des Wittgenstein-Zentrums mit der Idee, "mit derselben Bezeichnung, mit den gleichen Elementen", erzählen Lutz und Luy. Ein großer Zufall, der aber letztlich die Bestrebungen untermauerte. Nun liegt das Referenzwerk auf dem Tisch.

"Die UNO und viele Statistikämter sagen die Bevölkerungsentwicklung nach wie vor nur nach Alter und Geschlecht voraus", so Lutz. Die Bevölkerungsprognosen unter Berücksichtigung der Bildung des Wittgenstein-Zentrums sind gefragt. Auch der Weltklimarat IPCC nutzt sie zur Integration in Szenarien mit sozioökonomischen Aspekten. "Es wird immer wichtiger zu verstehen, wie die Bildung und Bevölkerungsstruktur die Anpassungsfähigkeit an den bereits unvermeidlichen Klimawandel beeinflussen", erläutert Lutz.

Auch Migration ist schon seit vielen Jahren ein mit den demographischen Langzeit-Vorhersagen eng verbundenes Thema. Besser gebildete Zuwanderer integrieren sich deutlich schneller, wie Lutz und seine Kollegen zeigten. Eine besser gebildete Bevölkerung nimmt Migranten auch leichter auf.

Künftig möchte man auch noch tiefer ergründen, wie sich eine ältere Bevölkerung auf den Pflegebedarf und damit verbundene Kosten auswirkt. "Die Bildung der älteren Bevölkerung ist, das wissen wir bereits, ein ganz wichtiger Faktor für den Pflegebedarf. Die gute Nachricht ist, dass die Alten der Zukunft viel besser gebildet sind als die Alten heute, da erstere derzeit eine bessere Bildung genießen. Wenn man das mit der Tatsache kombiniert, dass die besser Gebildeten im gleichen Alter weniger körperliche Beeinträchtigungen haben, dann sehen die Prognosen viel positiver aus", so Lutz.

Das u.a. auf Ideen des Statistikers Gerhart Bruckmann zurückgehende und im November 1975 an der ÖAW gegründete "Institut für Demographie" startete mit Jänner 1976 unter Gründungsdirektor Lothar Bosse, damals auch Präsident des Statistischen Zentralamts. "Es war ein winziges Institut - ausgestattet eigentlich nur mit einer halben Planstelle", erinnert sich Lutz. Seit 2002 trägt die heute etwa 40 Mitarbeiter und sechs Forschungsgruppen umfassende Einrichtung den Namen "Vienna Institute of Demography" (VID) - auch als Zeichen dessen, dass man unter Lutz als viertem Direktor Europa mehr in den Blick nehmen wollte.

Das mit der 1,5-Mio-Euro-Dotierung des Wittgensteinpreises ab 2011 operierende Wittgenstein-Zentrum legte dann zusätzlich den Fokus auf globale Bevölkerungsentwicklungen. Geführt wird es seit dem Rückzug von Lutz von Luy und zwei Ko-Direktorinnen der beiden anderen Partnereinrichtungen.

Langlebigkeit und Gesundheit stehen im Zentrum von Luys Forschung. Im Rahmen seiner "Klosterstudie" in Deutschland und Österreich ging er etwa der Frage nach, ob weniger gebildete Personen auch unter gleichen Lebensbedingungen wie höher Gebildete früher sterben. "Die demographischen Fragen gehen uns nicht aus. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Fragen zur Bevölkerungsentwicklung", meint der gebürtige Deutsche. Mit dem Demographie-Institut der ÖAW will er künftig den Fokus wieder etwas stärker auf den demographischen Wandel in Europa legen, "hier geht es vor allem um die Alterung der Gesellschaft und den Rückgang der Bevölkerung".

Auch für das vor rund 15 Jahren gegründete Wittgenstein-Zentrum zeigen sich Lutz und Luy zuversichtlich, dass die auf Freiwilligkeit beruhende Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Die nun definierte Vienna School of Demography trage sicherlich auch zum Bewusstsein für Zusammenhalt bei. Und letztlich pflegen alle drei beteiligten Einrichtungen eine gut etablierte Arbeitsteilung: Das ÖAW-Institut habe seinen Schwerpunkt in der Grundlagenforschung, das IIASA bei Forschung mit globalem Fokus, und die Uni Wien bilde vor allem auch "die nächste Generation der Demographen" aus, so Luy.

(S E R V I C E - VID-Festsymposium am 30. November in Wien - Teilnahme nach Anmeldung möglich: https://www.oeaw.ac.at/vid/50-years-of-vid ; im Anschluss Wittgenstein-Zentrum-Konferenz 2026 von 1. bis 2. Dezember: https://www.oeaw.ac.at/vid/ ; Buch "The Vienna School of Demography: Multi-Dimensional Demography of Human Capital", hrsg. von Marc Luy und Wolfgang Lutz, Austrian Academy of Sciences Press, Wien 2026, ISBN: 978-3-7001-5132-6, https://verlag.oeaw.ac.at )