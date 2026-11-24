Laut Justizministerium sei mit dem Paragrafen 218 Absatz 2a Strafgesetzbuch bisher nur sexuelle Belästigung erfasst, bei der mehrere Menschen wissentlich an einer Zusammenkunft, die auf sexuelle Belästigungen abzielt, teilnehmen. Im Ministerium wird deshalb derzeit geprüft, ob dieses Konzept auch auf andere Sexualdelikte ausgeweitet werden kann.

Im Sommer 2025 sollen vier Männer im Wellenbecken des Wiener Laaerbergbads mehrere jugendliche Mädchen umzingelt und bedrängt haben. Einer der Verdächtigten soll Tathandlungen gesetzt haben, die von der Staatsanwaltschaft als Vergewaltigung gewertet wurden. In der vergangenen Woche endete das Strafverfahren mit Freisprüchen im Zweifel, da das Gericht die sexuellen Handlungen keiner Person zweifelsfrei zuordnen konnte.

Bereits im September und daher weit vor diesem Freispruch hat eine Experten-Arbeitsgruppe zur Evaluierung und Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts - bestehend aus Vertretern der Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter- und Rechtsanwaltschaft, betroffenen Ressorts, Wissenschaft und Gewaltschutzeinrichtungen - ihre Arbeit aufgenommen. Diese Arbeitsgruppe evaluiert das Sexualstrafrecht im Hinblick auf genau solche Schutzlücken und prüft unter anderem gesetzlichen Ergänzungsbedarf bei Missbrauchsdarstellungen, der Strafbarkeit von Vergewaltigungsvideos sowie neue Bestimmungen gegen Deepfakes. Der Gesetzesentwurf zum Konsensprinzip im Sexualstrafrecht ("Nur Ja heißt Ja!") befindet sich bereits in der politischen Koordinierung, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium.

"Entscheidend ist, dass sich das Recht an die Seite der Opfer stellt. Wir brauchen Gesetze, die in der Praxis tatsächlich greifen und echte Schutzlücken geschlossen werden - genau wie die geplante Verankerung des Konsensprinzips 'Nur Ja heißt Ja'!", sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Am Laufen ist noch die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Insbesondere ob weitere Maßnahmen zur Entfernung von bestimmtem Online-Material und andere legistische Anpassungen noch notwendig sind, werde aktuell evaluiert.

Auch das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben sich im Juni 2026 auf eine aktualisierte Richtlinie zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch geeinigt, die in Folge von Österreich national umgesetzt werden wird. Diese Reform sieht unter anderem Höchststrafen für eine Reihe von Delikten in diesem Bereich, neue Straftatbestände für Livestream-Darbietungen, Grooming sowie Anleitungen zum Missbrauch und Verlängerung der Verjährungsfristen vor.