27 von 80 untersuchten Städten hitzebelastet

Melanie Ebner von Greenpeace Österreich: "Bäume und Grünflächen sind das beste Mittel gegen Hitze, denn sie kühlen ihre Umgebung spürbar." In zahlreichen Städten würde es oft unerträglich heiß. Beton und Asphalt verstärken diesen Effekt. Bäume, Hecken und Blühflächen könnten hier Abkühlung bringen.

Der "Hitze-Check" baut auf einer Satellitendaten-Analyse auf, bei der Greenpeace die Grünflächen der 80 Städte unter die Lupe genommen hat. Die Zusammenführung dieser Daten mit der Anzahl der Hitzetage im Vorjahr würde verdeutlichen, wo der Bedarf für Begrünung am akutesten ist. Besonders viele Hitzetage hatten im Vorjahr Städte im Süden und Osten.

Mit einer sehr hohen Belastung durch zahlreiche Hitzetage mit 30 Grad und mehr stechen Wolfsberg, St. Veit, Völkermarkt, Wien, Eisenstadt und Leibnitz hervor. Während das Zentrum von Leibnitz einen Grünanteil von rund 36.8 Prozent aufweist, sei die Lage vor allem in Wolfsberg kritisch: Hier trifft die höchste Hitzebelastung (40 Hitzetage) auf den mit Abstand geringsten Grünanteil im Stadtzentrum (17,5 Prozent).

Innsbruck, Feldkirchen, Villach und Seiersberg-Pirka verzeichneten 2025 eine hohe Hitzebelastung. Innsbruck hatte 32 Hitzetage, die 25 Prozent Grünflächenanteil im Zentrum brächte kaum ausreichende Abkühlung. Klosterneuburg (29 Hitzetage) und Groß-Enzersdorf (31 Hitzetage), erlebten zwar ebenso eine vergleichsweise hohe Anzahl an Hitzetagen, dort würde jedoch ein Grünanteil von über 45 Prozent im Stadtkern zum Teil bereits Kühlung verschaffen.

Eine vergleichsweise moderate Anzahl an Hitzetagen verzeichneten Krems an der Donau (28), gefolgt von Tulln, Stockerau und Strasshof an der Nordbahn (je 27). Während die Stadtzentren von Lustenau, Bad Vöslau und Ebreichsdorf bei mittlerer Hitzebelastung bereits einen Grünanteil von über 45 Prozent erreichen, bestünde in Wörgl, Lienz und Vöcklabruck noch deutlicher Begrünungsbedarf.

Greenpeace will die Städte in die Pflicht nehmen: Mit der "NaturStadt-Garantie" könnten Metropolen ihren Bewohnern verbindlich zusichern, den Grünflächenanteil zu erhöhen und die urbane Hitze effektiv zu bekämpfen.