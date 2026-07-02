Sienna Miller teilt erstes Foto von drittem Kind

Daneben teilte Miller weitere Bilder aus ihrem Leben und von ihrer Familie. Eins zeigt sie mit kugelrundem Babybauch im Bett, ein anderes Foto zeigt den Kopf eines älteren Kindes mit Vogelkot in den Haaren.

Miller ist aus Filmen wie "Alfie", "G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra" oder "21 Bridges" bekannt. Mit ihrem Freund, dem Schauspieler Green (29, "The Gray House"), hat sie bereits eine zweijährige Tochter. Aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge stammt Millers 13 Jahre alte Tochter Marlowe. Miller hatte im Mai bekanntgegeben, dass sie zum dritten Mal Mutter geworden ist.