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Sylt: Die blühende Schönheit zwischen Watt und Dünen

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©APA-Images / Lookphotos / Arnt Haug
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Viele denken bei Sylt an Prominente, Champagner und Luxusimmobilien. Doch zwischen Watt, Dünen und Nordsee zeigt Deutschlands bekannteste Insel ein anderes Gesicht. Besonders im Sommer, wenn Heckenrose und Heide blühen.

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Wer an Sylt denkt, denkt an Dünen, Strandkörbe und die Nordsee. Rosen gehören nicht zum üblichen Inselbild. Doch ab Juni verwandelt die Kartoffelrose weite Teile Sylts in ein hellund dunkelrosafarbenes Blütenmeer. Die Rosa rugosa säumt Radwege, Wanderpfade und Gehsteige. Auch so manches reetgedeckte Haus verschwindet zwischen den üppig wachsenden Pflanzen. Wenige Wochen später folgt das nächste Farbenspiel. Dann färbt die Heide die Landschaft violett. Für kurze Zeit wirkt die bekannteste deutsche Nordseeinsel, als hätte jemand einen Farbfilter über sie gelegt.

Es ist eine Seite Sylts, die viele Besucher nicht erwarten. Denn das Klischee erzählt vor allem von der Sansibar, von Prominenten, Champagner in Magnumflaschen und Luxusimmobilien. Tatsächlich lebt die Insel von ihren Gegensätzen: Morgens kann man durch ein Vogelschutzgebiet radeln, abends im Sternerestaurant sitzen. Dazwischen liegen Nordsee und Wattenmeer. Die besten Fischbrötchen Deutschlands und Milchreis mit Roter Grütze. Es gibt fünf Jugendherbergen und vier Golfplätze. Endlos lange Strände sowieso. Die Wassertemperatur im Hochsommer: kaum mehr als 20 Grad. Seit heuer verbinden Austrian Airlines zweimal pro Woche Wien direkt mit Sylt. Nach knapp eineinhalb Stunden landet man auf einem der kleinsten Flughäfen Deutschlands.

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Zwei Seiten. Auf der einen Seite lockt Sylt mit rund 40 Kilometer Sandstrand, auf der anderen liegt das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer

 © Getty Images

Zwischen Ebbe und Flut

Wer die Insel wirklich kennenlernen möchte, beginnt am besten im Watt. Bei geführten Wattwanderungen – barfuß oder mit Gummistiefeln – entdecken Besucher Wattwürmer, Muscheln, Krebse und seltene Vogelarten. Wenn die Nordsee sich zurückzieht, beginnt auch die Arbeit der Austernzüchter. Dort, wo wenige Stunden zuvor noch Wasser stand, liegen plötzlich Hunderte Netzsäcke auf eisernen Gestellen. In diesen sogenannten Pouches wächst die Sylter Royal heran – Deutschlands ­bekannteste Auster.

Die rund 15 Kilogramm schweren Säcke werden von Hand gewendet, gerüttelt und von Algen befreit. Mehr als vier Stunden bleibt den Austernfischern oft nicht, bevor das Wasser zurückkehrt.

Ein kurzer Blick auf die Schale, ein Hörtest. Klingt die Auster fest wie Stein, lebt sie. Klingt sie hohl, sollte sie besser nicht mehr gegessen werden. Ein gelbes Schild am Beginn der schier endlosen Austernfelder in List macht Besuchern freilich klar: Sperrgebiet. Betreten verboten. Auch das Sammeln von Austern ist verboten.

Dittmeyer’s Austern-Compagnie in List ist Deutschlands einzige Austernzucht. Zu den Austernbänken geht es mit einem Guide. Bei der Führung durch die Produktionshalle ist zugleich ein Crashkurs dabei, wie man Austern richtig öffnet – und isst. Denn „geschlürft“ werden sie nicht. Kauen ist angesagt. Und wer lange genug kaut, schmeckt ihn plötzlich – den Hauch von Gurke. Auch auf die Zitrone verzichten Kenner übrigens.

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Im Sterne-Restaurant Kai3 gehören Austern zu den Stars der Speisekarte. Sie werden quasi ums Eck vor List aus dem Wattenmeer geholt

 © Kathrin Gulnerits
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 © Kathrin Gulnerits

Auf zwei Rädern

Rund 200 Kilometer Radwege durchziehen Sylt. Besonders beliebt ist die Strecke von Westerland nach List. Sie folgt teilweise der Trasse der ehemaligen Sylter Inselbahn, die bis 1970 die Orte der Insel verband. Wer keine Lust aufs Treten hat, setzt sich auf eine sogenannte Mitfahrbank. Über die Insel verteilt stehen 14 solcher Bänke: Ziel am Schild ausklappen, Platz nehmen und warten, ob jemand anhält und einen kostenlos mitnimmt.

List ist nicht nur für seine Austern, sondern auch für seine unter Naturschutz stehende Wanderdüne bekannt, die zum größten zusammenhängenden Wanderdünengebiet Europas gehört. Der Wind treibt die bis zu 38 Meter hohen Sandberge Jahr für Jahr weiter über die Landschaft – und auf die Bundesstraße zu. Weiter nördlich ragt der Ellenbogen weit in die Nordsee hinaus. Hier endet Sylt. Und Deutschland. Der Ellenbogen gehört bis heute zwei alteingesessenen Familien. Erreichbar ist die Landzunge über eine mautpflichtige Privatstraße.

Reet, Ruhm, Reichtum

Vom Hafen List im Norden (oder auch von Hörnum im Süden) starten Ausflugsschiffe zu den Seehundbänken, nach Föhr, nach Amrum oder zu der dänischen Insel Rømø. Nicht weit ist es von hier nach Kampen. Zwischen Dünen und Meer erhebt sich bei Kampen das Rote Kliff. Die vier Kilometer lange Steilküste leuchtet besonders am Abend rostrot. Wenige Minuten entfernt führt eine Treppe mit 110 Stufen auf die Uwe-Düne, den höchsten Punkt der Insel.

Kampen steht seit Jahrzehnten für das wohlhabende Sylt. Am Strönwai, besser bekannt als „Whiskeymeile“, wurde einst bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Heute geht es deutlich ruhiger zu. Die Luxusshops von Hermes bis Dior sind freilich geblieben. Im Hobokenweg, einer der teuersten Wohnstraßen Deutschlands, werden für Reetdachhäuser Quadratmeterpreise von bis zu 35.000 Euro bezahlt.

Sylts Bilderbuchdorf

Keitum gilt als das schönste Dorf der Insel. Die reetgedeckten Kapitänshäuser erzählen vom Wohlstand vergangener Jahrhunderte, als der Walfang die wichtigste Einnahmequelle Sylts war. Bei Rantum verengt sich Sylt auf wenige hundert Meter. Das Rantumbecken ist ein knapp 600 Hektar großes Gebiet, das Ende der 1930er-Jahre durch einen Deichbau entstand und heute zu den bedeutendsten Vogelschutzgebieten Norddeutschlands zählt.

Und dann ist da noch die Sansibar, die wohl bekannteste Adresse der Insel. Ein legendärer Strandkiosk mit einer Weinkarte schwer wie ein Ziegelstein. In ihrem Weinkeller lagern mehr als 30.000 Flaschen Wein, darunter echte Raritäten. Serviert wird Currywurst genauso wie Filetsteak mit Trüffel-Pommes. Gegessen wird draußen mit Blick auf die Nordsee und mit den Füßen im Sand. Oder drinnen, wo der Gastraum am Abend nur mit Kerzen beleuchtet wird.

40 Kilometer Sandstrand

Viele Sylter halten den Weststrand für den schönsten der Insel. Der durchgehende Sandstrand, der vom südlichsten Punkt bei Hörnum bis zum nördlichsten Punkt bei List verläuft, ist rund 40 Kilometer lang. Rund um die Hörnum Odde, die Südspitze der Insel, führt ein Weg vom Watt zur Nordsee. Von hier reicht der Blick bis nach Amrum und Föhr. Die blauweiß gestreiften Strandkörbe werden von April bis Ende Oktober am weißen Strand aufgestellt und können gemietet werden. Zum Saisonende werden sie versteigert. Apropos Strand: Wer glaubt, im Urlaub nehme man es mit der Mülltrennung lockerer, kennt Deutschland nicht. An den Strandausgängen stehen Mistkübel – auch für Zigarettenkippen und Kronkorken.

Sylt lebt von seinen Gegensätzen – und leidet unter seinem negativen Schickimicki-Image. Doch wer die Insel bereist, entdeckt schnell: Ihr größter Luxus ist die unberührte Natur.

Tipps

Gemeinsam statt gegeneinander

Drei besondere Hotels auf Sylt:

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Söl'ring Hof, Rantum

 © Sölring Hof

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 26/2026 erschienen.

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