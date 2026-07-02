Sylt: Die blühende Schönheit zwischen Watt und Dünen

Wer die Insel wirklich kennenlernen möchte, beginnt am besten im Watt. Bei geführten Wattwanderungen – barfuß oder mit Gummistiefeln – entdecken Besucher Wattwürmer, Muscheln, Krebse und seltene Vogelarten. Wenn die Nordsee sich zurückzieht, beginnt auch die Arbeit der Austernzüchter. Dort, wo wenige Stunden zuvor noch Wasser stand, liegen plötzlich Hunderte Netzsäcke auf eisernen Gestellen. In diesen sogenannten Pouches wächst die Sylter Royal heran – Deutschlands ­bekannteste Auster.

Die rund 15 Kilogramm schweren Säcke werden von Hand gewendet, gerüttelt und von Algen befreit. Mehr als vier Stunden bleibt den Austernfischern oft nicht, bevor das Wasser zurückkehrt.

Ein kurzer Blick auf die Schale, ein Hörtest. Klingt die Auster fest wie Stein, lebt sie. Klingt sie hohl, sollte sie besser nicht mehr gegessen werden. Ein gelbes Schild am Beginn der schier endlosen Austernfelder in List macht Besuchern freilich klar: Sperrgebiet. Betreten verboten. Auch das Sammeln von Austern ist verboten.

Dittmeyer’s Austern-Compagnie in List ist Deutschlands einzige Austernzucht. Zu den Austernbänken geht es mit einem Guide. Bei der Führung durch die Produktionshalle ist zugleich ein Crashkurs dabei, wie man Austern richtig öffnet – und isst. Denn „geschlürft“ werden sie nicht. Kauen ist angesagt. Und wer lange genug kaut, schmeckt ihn plötzlich – den Hauch von Gurke. Auch auf die Zitrone verzichten Kenner übrigens.