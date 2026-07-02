Sadie Sink ärgert sich über Handys im Theaterpublikum

Direkt nach dem dramatischen Ende des Stücks war Sink erneut stark durch das Publikum irritiert, wie sie erzählte. "Die Lichter gehen aus, und dann sehe ich plötzlich all diese Gesichter im Publikum, weil jeder sein Handy einschaltet", schildert sie. "Ich denke mir: Leute, wartet doch einmal eine Minute. Genießt den Moment noch einen Moment lang."

Sie sei dafür, "Theater für alle zugänglich zu machen, damit jeder hineingehen und es sehen kann, auch Menschen aus aller Welt", so Sink. Sie verstehe also das Interesse an Handyaufnahmen - "aber wartet doch auf die professionell aufgezeichnete Version". Sink wurde durch ihre Rolle als rothaarige Max in der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt. Sie spielt auch neben Tom Holland und Zendaya im neuen "Spider-Man"-Film mit. "Spider-Man: Brand New Day" kommt am 29. Juli in die österreichischen Kinos.